超 10 万亿元，1—8 月我国软件业务收入同比增长 8.8%

IT之家 10 月 8 日消息，工信部今日公布 2026 年 1—8 月份软件业运行情况。2026 年前 8 个月，我国软件和信息技术服务业（以下简称“软件业”）运行态势良好，软件业务收入稳健增长，利润总额增势平稳，软件业务出口保持较快增长。
IT之家整理主要内容如下：
一、总体运行情况
前 8 个月，我国软件业务收入 102820 亿元，同比增长 8.8%。软件业利润总额 11837 亿元，同比增长 1.3%。软件业务出口 459.9 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,087.06 亿元人民币），同比增长 12.5%。
二、分领域运行情况
软件产品收入稳定增长。前 8 个月，软件产品收入同比增长 6.0%，占全行业收入比重为 21.5%。其中，基础软件产品收入同比增长 9.8%；工业软件产品收入同比增长 8.3%。
信息技术服务收入持续增长。前 8 个月，信息技术服务收入同比增长 9.6%，占全行业收入的 68.7%。其中，云计算、大数据服务共实现收入同比增长 11.1%，占信息技术服务收入的 17.3%；集成电路设计收入同比增长 21.6%；电子商务平台技术服务收入同比增长 5.3%。
信息安全收入和嵌入式系统软件收入平稳增长。前 8 个月，信息安全产品和服务收入同比增长 5.7%。嵌入式系统软件收入同比增长 10.4%。
三、分地区运行情况
前 8 个月，东部地区、中部地区、西部地区和东北地区软件业务收入分别同比增长 8.7%、14.4%、8.8% 和 4.2%。东部地区软件业务收入占全国的 83.9%。京津冀地区软件业务收入同比增长 7.4%，长三角地区软件业务收入同比增长 10.1%，两个地区软件业务收入在全国的占比分别为 26.4%、30.0%。北京、广东、江苏、上海、山东软件业务收入居全国前 5，同比分别增长 7.2%、9.2%、9.6%、10.5% 和 7.1%。