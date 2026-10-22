消息称私募巨头曾盯上微软 XBOX 游戏业务，报价估值超 1000 亿美元

IT之家 10 月 22 日消息，科技媒体 The Information 于 10 月 20 日发布博文，报道称多家私募股权公司曾探讨收购微软旗下 XBOX 游戏业务，当时对该部门的估值区间为 1,000 亿至 1,500 亿美元（IT之家注：现汇率约合 6,689.33 亿至 1 万亿元人民币）。

这一消息为长期流传的“微软可能出售 XBOX”传闻提供了新的注脚。该传闻可以追溯到 2026 年 6 月，科技媒体 The Information 报道称，微软内部曾讨论过重组 XBOX 为全资子公司、甚至未来可能分拆或出售的选项。

随后 Xbox 部门经历大规模裁员、工作室调整、Game Pass 策略变化等“重置”（reset）动作，外界因此猜测这些举措是在为“剥离 XBOX”做准备。

若按最高估值计算，Xbox 的体量已接近甚至超过微软 2022 年以近 700 亿美元（现汇率约合 4,682.53 亿元人民币）收购动视暴雪的交易规模；若剔除该收购成本，市场对不含动视暴雪的 Xbox 业务估值仍可能达到 300 亿至 800 亿美元（现汇率约合 2,006.8 亿至 5,351.46 亿元人民币）。

IT之家此前报道，微软游戏首席执行官阿莎 · 夏尔马（Asha Sharma）明确强调“ XBOX 不会出售”，并强调团队将与微软长期合作、推动业务重回增长轨道。

图源：微软