特朗普给 AI 数据中心“开药方”：想落地，先给社区分红

IT之家 10 月 22 日消息，美国总统唐纳德 · 特朗普呼吁数据中心建设方与大型 AI 云厂商向所在社区支付收益分红，以此应对能源涨价问题，甚至实现电价下调，让数据中心更容易获得当地社区接纳。他在 Truth Social 发帖警告称，数据中心不仅要像他此前提出的那样自行发电，还必须将多余电力输送给当地社区，可以无偿供给，也可以对外出售。

美国各地社区一直在抗议 AI 数据中心项目，核心原因是这类设施对地方带来巨大影响。小型社区需要承受电价上涨、噪音污染、水资源短缺、空气污染、森林砍伐等一系列问题，这些都是企业数据中心带来的负面影响。

为缓解当地社区的压力，特朗普要求这些大型企业向受影响社区提供回馈，希望以此换取社区接纳数据中心落地。具体落地方式目前尚不明确，结合这篇聚焦电力的帖子来看，分红形式可能是补贴上涨的电费，以此解决直接影响周边大量居民的痛点。特朗普政府此前已经下令这类企业自行发电，其自产的多余电力可进一步降低本地居民电价。近期还通过一项法案，要求数据中心承担电网升级费用，避免这笔开支由地方居民的税收承担。

IT之家注意到，特朗普在帖文中进一步写道：“某些地区原本极不受欢迎的数据中心项目，在达成经济协议后，获得了当地大力支持。”他的目标是推动更多数据中心落地，文末呼吁：达成协议，推进建设！

这笔回馈分红是否足以争取社区的支持还未可知，经济问题只是矛盾的其中一面。项目依然面临诸多难题：巨大的耗水量、生态破坏以及各类污染，这些重大挑战使得 AI 数据中心无论选址在哪里，都很难获得美国民众认可。