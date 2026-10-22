王兴兴：宇树 G1 已累计生产下线约 1-2 万台，是全球最畅销的人形机器人

IT之家 10 月 22 日消息，据《科创板日报》报道，在 2026 世界物理 AI 大会暨宇树合作伙伴生态大会上，宇树科技创始人王兴兴表示，自 2024 年 5 月发布以来，宇树 G1 机器人已经累计生产下线约 1-2 万台，是全球最畅销的人形机器人。

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公开资料显示，本次大会主题为“宇十俱进，树业共生”，包括 3000 余名嘉宾、4000 余平方米主论坛区域以及 40 余个展示专区。在大会消息公布后的 2026 年 10 月 19 日，宇树科技股价盘中涨超 17%，一度超过 500 元 / 股，截至当日收盘总市值重回 2000 亿元，报 495.92 元 / 股。

公开信息显示，王兴兴为宇树科技创始人，现任公司董事长、总经理兼首席技术官。2026 年 8 月 19 日，宇树科技正式在科创板 IPO 上市。

IT之家注意到，宇树 G1 人形机器人于 2024 年 5 月 13 日正式发布，官方描述为“人形智能体、AI 化身”，定价 9.9 万元起，分为基础配置的 G1 和配置可选的 G1 EDU 版本。该机器人体重约 35kg、身高约 127cm，拥有 23~43 个关节电机，关节最大扭矩 120N·m，支持模仿与强化学习驱动，搭载 UnifoLM（Unitree 机器人统一大模型），配有 3D 激光雷达与深度相机，续航约 2 小时。