HHKB Professional Elite 键盘发布：品牌 30 周年纪念，极简主义设计

IT之家 10 月 22 日消息，PFU 当地时间今日宣布为旗下品牌 HHKB (Happy Hacking Keyboard) 诞生 30 周年推出特别限量版纪念键盘 HHKB Professional Elite。

HHKB 由东京大学名誉教授和田英一于 1996 年创立，始终秉持着极简与留白的设计理念。此次的 30 周年纪念产品以 2006 年的 10 周年纪念款 HHKB Professional HG 为基础，名称中的 "Elite" 则可追溯至首款 HHKB Professional 的开发代号。

HHKB Professional Elite 拥有一体铝材机加工机身，表面经过喷砂与阳极氧化处理；搭配 Type-S 静音静电容轴体开关，拥有全新设计的内部安装结构；底部则支持全新可更换支脚组件，可实现四档倾角调节。

该产品全球范围限量 300 台（250 台日本、50 台中国），每台底部均激光雕刻有 "HHKB Professional Elite" 字样和限量版编号。其含税售价 33 万日元（IT之家注：现汇率约合 13,949 元人民币），不含税则是 30 万日元（现汇率约合 12,681 元人民币）。