奥迪中国或将换帅，消息称迎来首位中国籍最高负责人

IT之家 10 月 22 日消息，知情人士今天（22 日）向界面新闻透露，奥迪中国可能迎来首位中国籍最高负责人。知情人士称，奥迪近期已在内部就这一人事安排进行沟通，但相关决定尚未正式对外公布。

作为此次调整的另一项依据，现任奥迪中国总裁罗英瀚（Johannes Roscheck）预计将在本月底结束为期两年多的任期并返回德国。

报道提到，中国籍高管执掌中国业务，将是奥迪在华管理体系的一次重要转变。在本土新能源汽车品牌持续争夺传统豪华汽车企业市场份额之际，这一安排可能意味着奥迪希望进一步强化本土决策能力，加快产品、技术及市场策略的响应速度。

据IT之家此前报道，今年 9 月有消息称，奥迪在中国市场重新分配品牌资源的方案已基本敲定，未来，上汽奥迪将只运营 AUDI 品牌，四环品牌将完整划归一汽奥迪。

AUDI 品牌是奥迪专为中国市场打造的智能网联电动车序列，不带四环标识；而四环品牌则涵盖奥迪全球统一的燃油及电动产品线。

今年 4 月 17 日，奥迪与上汽集团正式签署战略合作协议，进一步深化合作。

9 月 3 日，奥迪创新技术中心（AUDI Innovation & Technology Center，简称 AITC）于上海正式成立。作为奥迪股份公司与上汽集团共同组建的新合资公司，AITC 是专为 AUDI 品牌打造、具备整车开发与端到端能力的研发实体。