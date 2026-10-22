PHP 高危漏洞引发日本数字服务大规模停摆，银行、航空、铁路纷纷下线避险

IT之家 10 月 22 日消息，据彭博社报道，从银行到航空公司，多家日本企业关停数字服务，以此规避互联网软件漏洞风险。这也是 PHP 编程语言曝出安全漏洞后引发大范围混乱的典型案例。

PHP 开发团队披露漏洞并发布修复补丁后，伦敦、堪培拉、华盛顿等多国政府在周四紧急评估潜在危害，日本东京也加入其中。日本首相高市早苗在 X 平台发文，敦促包括政府机构在内所有使用 PHP 的组织尽快安装安全补丁，多国领导人也发出类似提醒。

本次事件在日本造成的影响格外突出，暴露日本老旧数字基础设施长期存在的安全与升级难题。周四大量互联网服务下线，用户无法开通投资账户、调取电子登机牌，也不能访问客服网站。

日本东京方面关停了财务省、厚生劳动省的部分网页。内阁官房长官木原稔在例行记者会上表示，目前尚未确认有攻击者利用该 PHP 漏洞实施攻击。

PHP 是互联网应用最广泛的技术之一，支撑着数百万个网站。一旦出现漏洞，风险会沿着互联网软件供应链层层扩散，可能导致线上服务遭遇数据窃取、恶意软件入侵与信息泄露。网站临时下线，可以避免攻击者在漏洞修复完成前利用漏洞发起攻击。

多国已经采取预防性行动：芬兰周三开始关停部分政府网站，荷兰中央及地方政府网站也临时下线。

日本国内，瑞穗金融集团旗下银行与证券业务暂停相关服务，表示正在采取紧急安全加固措施。地方银行静冈银行关停官网与手机应用；三菱日联金融集团旗下多家企业暂停部分线上业务。

全日空控股旗下的全日空航空关闭 Apple Wallet 电子登机牌等功能，称暂未发现被入侵迹象，但由于部分系统使用 PHP，因此采取这项预防性措施。日本航空以系统维护为由下线部分网页与服务；东日本旅客铁道暂停部分网页服务；日本 7‑11 便利店也关停了客户支持网站，相关发言人证实了上述信息。

日本这次大范围应急处置，让人们看到数字基础设施里那些老旧、平时不为人留意的软件组件，一旦出问题会如何波及普通人日常生活。日本高度依赖遗留旧软件，并且大量企业外包技术服务，因此更容易受到这类漏洞冲击。

PHP 如今的流行度有所下滑，Stack Overflow 开发者调查显示受访者中约 18% 仍在使用该语言。但它在日本依旧无处不在，大量网页应用、电商网站、WordPress 站点都基于 PHP 搭建，而且很多企业还在运行早已停止维护的旧版本。

IT之家注意到，一项针对东京证券交易所上市企业的调查显示，在部署 PHP 系统的受访公司中，70% 仍使用已经终止技术支持的旧版软件，意味着存在大量暴露在风险下的系统。

网络安全人才长期短缺，进一步加剧了问题。

日本经济产业省引用非营利机构 ISC2 的研究称，日本网络安全人才缺口约 11 万人。专业人才大多集中在 IT 软件企业，金融、零售、交通行业只能依靠外部外包服务商排查风险、打补丁。对这些企业而言，最简便稳妥的办法，就是把面向普通用户的服务直接下线。

总部位于东京的网络安全企业 ThreatLight 首席执行官莉萨 · 兰道（Lisa Landau）表示，日本的基础设施与信息技术管理方式长期存在短板，导致安全维护工作愈发复杂，极易造成业务中断；而业务中断风险，又反过来让企业不愿主动升级改造。

随着 AI 扩大定向攻击规模、快速重塑网络安全格局，各类漏洞不断累积。她认为真正的隐患在于，日本企业的风险研判、调查处置能力，跟不上威胁演进的速度。

“为什么常规安全维护，非得中断业务？”她提出疑问，“当保障安全这件事本身，变成业务连续性的威胁，问题就远不止单个漏洞那么简单。”