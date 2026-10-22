欧几里得望远镜发现新彗星：距地球约 13 亿公里，绕太阳一圈约 34.5 万年

IT之家 10 月 22 日消息，欧洲航天局（ESA）于 10 月 19 日发布博文，称欧几里得（Euclid）太空望远镜在 9 月 16~24 日期间拍摄的深空图像中，发现了一颗此前未知的彗星。该天体后被国际天文学联合会小行星中心正式确认，命名为 C/2026 S1（Euclid）。

这颗彗星由赫尔辛基大学博士生米科 · 庞蒂宁（Mikko Pöntinen）及其团队发现。他开发了一款用于在望远镜图像中识别移动天体的软件，随后该软件在多幅图像中标出一道“条纹”，提示存在一个快速移动的天体。

庞蒂宁团队进一步分析显示，该天体周围有模糊的云状结构，即彗发，说明它正在释放尘埃和气体，是一颗活跃彗星。经与已知彗星和小行星目录比对，研究人员未找到匹配对象，随后向小行星中心提交发现报告。该中心于 10 月 8 日正式将其确认为彗星。IT之家附上相关图片如下：

C/2026 S1（Euclid）目前距离地球约 13 亿公里，大致相当于太阳到木星与土星轨道之间的距离。天文学家初步估计，它绕太阳公转一周约需 34.5 万年，轨道高度倾斜，并不位于行星所在的黄道面附近。

欧空局表示欧几里得望远镜本是为绘制遥远星系、研究暗物质和暗能量而设计，并非用于追踪太阳系内快速移动的天体。它还会刻意避开彗星和小行星密集的黄道带区域，以减少尘埃干扰，因此本次发现尤为难得。