美团 / 淘宝闪购 / 顺丰 / 中通 / 曹操专车 / T3 / 滴滴等倡议：推进新就业形态人员参加基本医保

IT之家 10 月 22 日消息，据国家医保局消息，10 月 9 日，美团、淘宝闪购、顺丰同城、中通快递、曹操专车、T3 出行、滴滴出行签署《关于携手推进新就业形态人员参加基本医疗保险的联合倡议书》，为深入贯彻落实《中华人民共和国医疗保障法》《全民医疗保障“十五五”规划》，持续提升全民医保参保质量，深入实施全民参保计划，巩固拓展基本医疗保险覆盖面，切实维护新就业形态人员医疗保障权益，共同发出倡议。

IT之家附国家医保局原文如下：

健康是民生之基，医保是健康之盾。新就业形态人员，是城市运行和美好生活的重要力量。你们接单送餐、派件送货、载客出行，穿行大街小巷，连接千家万户；每一份订单背后，都是一个家庭的灯火；每一次奔波，都值得被健康守护。

为深入贯彻落实《中华人民共和国医疗保障法》《全民医疗保障“十五五”规划》，持续提升全民医保参保质量，深入实施全民参保计划，巩固拓展基本医疗保险覆盖面，切实维护新就业形态人员医疗保障权益，我们共同发出如下倡议：

一、主动担当，支持参保。积极履行企业责任，把参保关爱融入日常管理，让每一位奋斗者病有所医、医有所保。

二、鼓励参保，提升保障。面向平台从业人员开展职工医保政策宣传和参保引导，依法合规探索“个人缴费 + 平台补贴”等缴费方式，让保障跟得上奔跑的脚步。

三、优化服务，便捷办理。积极推动平台在 App 进行医保参保宣传，配合推行“灵活就业参保一件事”。

四、加强宣传，直达身边。依托骑手驿站、快递网点、司机之家等开展宣传，发动快递员、骑手、网约车司机当好医保宣传员，让医保政策随单送达、直达身边。

五、协同联动，全程守护。主动与医保、工会、行业协会、监管部门建立常态化沟通机制，在依法合规、保护个人信息的前提下，配合有关部门做好参保服务。对跨平台、跨区域流动的骑手、司机、快递员，积极配合有关部门做好参保衔接相关工作。

我们倡议：依法合规、积极宣传、持续探索、协同配合，共同守护新就业群体健康。

你们把城市跑热，我们把保障送到；你们守护生活，医保守护你们。

中国医保，一生守护。

签署平台：

美团

淘宝闪购

顺丰同城

中通快递

曹操专车

T3 出行

滴滴出行

2026 年 10 月 9 日