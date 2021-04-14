百度、新浪微博、字节跳动、拼多多等互联网平台企业向社会公开 《依法合规经营承诺》

IT之家 4 月 14 日消息 据国家市场监督管理总局，4 月 13 日，市场监管总局会同中央网信办、税务总局召开了互联网平台企业行政指导会。

会议针对平台经济领域存在的强迫实施“二选一”等突出问题，提出“五个严防”“五个确保”，明确要求各互联网平台企业在一个月内全面自检自查，逐项彻底整改。

市场监管总局表示，将从今日起连续三天集中公布与会 34 家互联网平台企业《依法合规经营承诺》，请社会各界予以监督。

IT之家了解到，第一批向社会公开 《依法合规经营承诺》的互联网平台企业包括百度、京东、美团、奇虎 360、微店、新浪微博、字节跳动、叮咚买菜、拼多多、小红书、苏宁易购、唯品会等。

北京百度网讯科技有限公司 (百度) 依法合规经营承诺书

为构建公平竞争的市场环境，推动平台经济持续健康发展，维护消费者权益和社会公共利益，本公司作出以下郑重承诺：

一、依法合规，维护市场良好秩序。遵守法律法规，认真履行法定义务，切实落实法定责任，恪守社会公德和商业道德，维护网络市场良好秩序。

二、健全制度，加强公平竞争内部审查。建立公平竞争分析研判制度，加强与监管部门沟通，完善内部规则并严格执行。

三、坚决反垄断，反对资本无序扩张。依法申报达到申报标准的经营者集中，不违法实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中。不与其他经营者达成垄断协议。

四、公平参与市场竞争，坚持互利共赢。按照公平合理的原则与平台内经营者开展合作，不滥用优势地位干涉平台内经营者的自主经营活动。

五、落实平台责任，强化商业内容治理机制。加强商业广告事前、事中、事后全链条监管，设置科学的防控机制，严守广告也要讲导向的原则，严厉打击违法广告行为，坚决遏制虚假宣传，努力营造诚信可靠的商业环境。

六、履行知识产权保护义务，推动产业创新发展。尊重知识产权成果，不断完善知识产权保护机制，认真履行知识产权相关社会责任，共同营造良好的创新环境。

七、保护消费者权益，对侵犯网民利益行为零容忍。深入推进网民权益保障计划，尤其注重对老年人和未成年人群体的保护，提升网民权益保护力度。

八、加强个人信息保护，切实保障用户隐私权。不非法收集和滥用个人信息，坚决遵守隐私保护的法律要求和行为规范，保障用户的知情权、选择权和控制权。

本公司将严格履行以上承诺，自觉接受监管部门指导和社会公众监督，共同营造更加安全放心、公平有序的网络市场环境。

北京百度网讯科技有限公司

2021 年 4 月 13 日

北京京东世纪贸易有限公司 (京东) 依法合规经营承诺书

为保障消费者合法权益，维护公平公正、良好健康的平台生态环境，履行电子商务平台经营者社会责任，推动线上零售产业健康发展，根据有关法律法规，本企业自愿承诺如下：

一、加强合规管理，自觉遵守《消费者权益保护法》、《电子商务法》、《反垄断法》、《广告法》、《价格法》等有关法律法规规定，遵纪守法，诚信经营。

二、不实施“二选一”、不滥用市场支配地位、不实施垄断协议、不违法实施经营者集中、不实施不正当竞争行为、不实施不正当价格行为，公平参与市场竞争，积极维护公平公开的市场竞争秩序，抵制恶意竞争和违规垄断行为。

三、不发布违法广告，依法依规开展广告活动，持续加强平台内违规广告巡查处置能力。

四、不销售质量不合格商品，督促平台内经营者提供符合保障人身、财产安全要求的产品及服务，强化消费预警提示，承担产品和服务责任。

五、强化食品安全保障义务，不断提高食品溯源和精准抽检能力。

六、严格履行知识产权保护义务，促进数字经济领域高质量发展。

七、保护消费者权益，不侵害消费者知情权和选择权等，不断完善便捷的投诉、举报机制，及时处理消费者投诉和纠纷。

八、不非法收集和滥用个人信息，严格履行网络安全与个人信息保护的相关义务。

本企业自愿履行以上承诺，自愿接受政府和社会监督。

北京京东世纪贸易有限公司

2021 年 4 月 13 日

北京三快在线科技有限公司 (美团) 依法合规经营承诺书

为推动平台经济持续健康发展，保障广大消费者、平台经济各方主体合法权益，维护互联网领域良好消费环境和公平竞争秩序，我们郑重承诺：

自觉维护行业市场秩序。恪守社会公德和商业道德，树立企业良好经营价值观。尊重平台内经营者自主选择权，不通过不合理限制等措施强制要求商户“二选一”，不利用技术手段等实施垄断协议和滥用市场支配地位行为排除、限制市场竞争，依法履行经营者集中申报义务。不开展不正当竞争、价格违法和发布违法广告等行为，支持市场监管部门监管执法工作，接受社会监督。一旦发现违法行为线索，及时向监管部门举报，积极配合调查处理。

有效强化自身合规管理。严格遵守法律法规，落实平台法律责任，进一步完善平台合规体系，加强对企业员工等开展合规培训，强化日常经营自查，通畅投诉渠道。对平台内经营者刷单炒信、虚假宣传、销售假冒伪劣商品等行为，依法严格规范和有效治理。加强商品质量管理，严格履行食品安全保障义务和知识产权保护义务。

切实维护消费者合法权益，保障消费者知情权和选择权。为消费者提供符合要求的商品与服务，加快建设健全在线消费纠纷解决等机制，及时妥善处理消费者投诉举报。不非法收集和滥用个人信息，严格按照法律法规要求保护个人隐私。

我们将把共识化为行动，将承诺践行到底，努力营造更加安全放心、公平有序的网络市场环境。

北京三快在线科技有限公司

2021 年 4 月 13 日

北京奇虎科技有限公司 (奇虎 360) 依法合规经营承诺书

我公司将进一步加强合规管理，规范经营行为，持续推动互联网行业健康发展，不断营造良好的网络生态环境，现承诺如下：

一、加强合规经营管理，自觉接受监督。在日常经营中主动识别评估合规风险，严格惩戒违规行为，避免违规事件发生；修订、完善管理制度和管控流程，形成具有执行力的合规管理制度和外部评价机制；主动回应社会关切，自觉接受人民群众和社会监督。

二、对照《反垄断法》开展全面深入自查，严肃检视并规范自身经营行为。严格做到六个“绝不”，绝不实施“二选一”垄断行为；绝不滥用市场支配地位或市场优势，损害消费者正当权益；绝不实施排除、限制竞争的垄断协议行为；绝不违法实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中；绝不实施不正当竞争行为；绝不实施不正当价格行为。

三、严格落实平台企业主体责任，规范平台治理行为。坚持客观中立设定搜索、排序等算法，不非法收集和滥用个人信息；严格做到四个“坚决”，坚决强化平台内部生态治理；坚决打击侵害消费者知情权、选择权等损害消费者利益的行为；坚决打击违法广告发布行为，坚决抵制质量不合格商品。

四、积极维护公平竞争促进创新发展。强化行业自律行为和自律能力，摒弃恶性竞争，开展良性竞争，以网络安全防护和科技研发突破实现创新发展。

北京奇虎科技有限公司

2021 年 4 月 13 日

北京口袋时尚科技有限公司 (微店) 依法合规经营承诺书

微店是一个开放的第三方电商平台，免费为小微商家提供开店工具，旨在帮助小微商家更轻松的创业、为社会创造更多就业机会。自 2014 年平台上线以来，微店一直严格遵循国家相关法律法规要求，秉承合规经营的理念，不断落实平台主体责任。

后续微店将继续严格依据《中华人民共和国电子商务法》、《网络交易监督管理办法》的相关要求，继续加大平台监管力度，不断加大人力、物力、研发成本投入，持续监测平台商家是否合规，不断完善平台规则，保障平台平稳运行、保证商户的合规引导、确保平台合规运营。

微店承诺后续将继续加强平台合规管理、不滥用市场支配地位、不实施“二选一”、不实施垄断协议、不违法实施经营者集中、不实施不正当竞争行为；持续加大广告的合规审核力度，避免违法广告出现；不断加强平台第三方商户合规宣导，杜绝伪劣商品，保障商品质量；同时，强化平台食品安全保障义务、维持平台食品经营商户资质审核高标准，杜绝平台商户无资质经营情况的出现；加强平台商户知识产权保护意识、开放平台侵权举报入口，积极配合知识产权人进行维权工作；严格按照《消费者权益保护法》相关规定，保障消费者权益不受侵害；保障平台商户信息公开、透明，不侵害消费者知情权和选择权。

北京口袋时尚科技有限公司

2021 年 4 月 13 日

北京微梦创科网络技术有限公司 (新浪微博) 依法合规经营承诺书

为了规范市场管理，创建良好的市场竞争环境，响应市场监管总局监管政策，打造合法合规的经营氛围，针对平台内违法违规营销信息、不规范宣传信息等相关事宜，我公司做出如下郑重承诺：

1. 深化个保意识，落实企业主体责任，不断加强平台管理，保证平台信息合法合规，坚决不让微博平台成为传播违规营销信息、有害信息的平台。

2. 确保竞争公平性，全面加强企业合作管理，完善相关制度建设，承诺绝不实施“二选一”等违规行为，维护平台健康竞争秩序。

3. 正确发挥微博平台价值，不滥用市场支配地位、垄断协议和违法进行经营者集中等行为，充分做好正能量传播工作，创建绿色和谐网络舆论环境。

4. 加强规范广告信息审核，保证上线广告内容合法、合规、真实、有效，严格按照相关法律法规进行广告信息审核、上线。

5. 强化技术手段，提高平台内知识内容信息保护能力，建立数据安全保护体系，推动安全技术手段建设，严格履行知识产权保护义务，全面强化微博知识产权内容保障能力。

6. 保障用户合法权益，合法合规收集使用微博用户的个人信息，绝不私自、超范围收集用户信息。并在收集用户信息前明确告知使用者，确保在使用者同意下才收集必要用户信息。并加强平台内用户信息保存管理工作，严防出现用户信息泄露情况发生。

7. 响应用户关切，健全投诉反馈机制，重视用户服务环节，已设立 7*24 小时投诉对接反馈机制，坚决维护消费者知情权和选择权。

北京微梦创科网络技术有限公司

2021 年 4 月 13 日

北京字节跳动科技有限公司 (字节跳动) 依法合规经营承诺书

为维护平台经济领域公平竞争秩序，保障消费者合法权益，北京字节跳动郑重作出以下承诺：

一、加强合规管理。各项业务发展和调整与合规评估紧密并行，严格按照有关法律法规开展经营，全面加强平台治理。

二、不实施“二选一”。遵循自愿、平等、公平、诚信的基本原则，尊重平台内经营者的自主选择权。

三、不滥用市场支配地位。尊重消费者，平等对待交易相对人，不对消费者和平台内经营者实施不合理限制或者附加不合理条件。

四、不实施垄断协议。坚持独立自主经营，不与同行就价格、市场等敏感信息进行协调。

五、不违法实施经营者集中。主动争取执法机关指导，全面评估、依法申报涉及本企业的经营者集中。

六、不实施不正当竞争行为。合理使用技术能力，不干扰其他经营者合法提供的网络产品或者服务正常运行。

七、不实施不正当价格行为。明码标价，不低价倾销，宣传及标注价格依法有据可依，防止对涉疫产品不合理涨价。

八、不发布违法广告。坚持从严审核广告业务，持续增强广告审查团队力量，防止发布违法广告。

九、不销售质量不合格商品。加强内部抽检，完善治理模型，不断提高平台商品质量总体水平。

十、强化食品安全保障义务。对食品相关商家、商品进行重点治理，对违规行为严厉处罚，严防重大食品安全问题。

十一、严格履行知识产权保护义务。畅通知识产权投诉渠道，加强与品牌方的合作，依法及时处理知识产权投诉。

十二、保护消费者权益。依法公示平台规则及商家、商品相关信息，确保消费者知情权和选择权，完善消费者意见收集、处理及反馈渠道，切实保护消费者权益。

十三、不非法收集和滥用个人信息。在确保用户知情的前提下，以“最小必要”原则依法收集、使用用户信息。

我们将认真践行以上承诺，自觉接受社会公众监督。

北京字节跳动科技有限公司

2021 年 4 月 13 日

上海壹佰米网络科技有限公司 (叮咚买菜) 依法合规经营承诺书

为进一步规范平台经济秩序，创建良好的市场竞争环境，响应市场监管总局、中央网信办、税务总局的监管政策，有效促进平台经济健康发展，我公司做出如下郑重承诺：

一、严格遵守相关法律法规的规定，合规合法开展公司业务，加强合规管理，确保公司守法经营。

二、不垄断货源，强买强卖，不滥用市场支配地位迫使他人接受“二选一”、签订垄断协议等不平等或不合法的交易条件。

三、不实施不正当竞争行为、不正当价格行为。

四、不发布违法广告，不对商品作引人误解的虚假宣传。

五、不销售不符合保障人体健康的商品，建立并执行严格的食品安全管理制度。

六、自觉接受行政执法机关依法监管和社会监督，维护和保障消费者的健康与其他合法权益。

上海壹佰米网络科技有限公司

2021 年 4 月 13 日

上海寻梦信息技术有限公司 (拼多多) 依法合规经营承诺书

作为一家新电商企业，拼多多有幸得到 7.8 亿消费者的信任，深知责任重大，必须坚守底线、依法经营、健康发展，创造更多价值。为保障消费者、平台内相关经营者的合法权益，维护互联网领域良好消费环境和公平竞争秩序，拼多多郑重作出以下承诺:

一、遵守法律法规，加强合规管理。坚守法律底线，恪守社会公德和商业道德，认真履行法定义务、落实法定责任，主动承担起更多社会责任。

二、公平参与竞争，实现共同发展。遵循自愿、平等、公平的基本原则，尊重平台内经营者的自主选择权。合理确定企业发展战略，不实施垄断协议，不违法实施经营者集中。

三、坚持诚实守信，维护竞争秩序。崇尚诚实信用，不实施妨碍、破坏其他经营者合法提供网络产品或者服务的正常经营行为，不实施不正当价格行为，不发布违法广告，不损害竞争对手的商誉。

四、落实平台责任，强化平台治理。对平台内经营者未取得相关行政许可从事经营活动、消费欺诈、刷单炒信、虚假宣传等行为，依法进行严格规范。加强假冒伪劣商品治理，落实食品安全保障义务，守护人民群众的人身财产安全。不非法收集和滥用个人信息，切实保护消费者知情权、选择权等合法权益。严格履行知识产权保护义务，建立知识产权保护规则，对发现的侵犯知识产权行为采取必要措施，并积极协助有关部门查处侵权行为。

五、加强沟通协调，依法维护利益。发现涉嫌违法违规行为线索后，通过正当途径及时向市场监管部举报，并积极配合调查处理，或采取诉讼等方式维护自身权益。

拼多多将积极践行以上承诺，继续秉持本分经营的企业价值观，自觉接受社会公众监督。

上海寻梦信息技术有限公司

2021 年 4 月 13 日

行吟信息科技 (上海) 有限公司 (小红书) 依法合规经营承诺书

为推动平台持续健康发展，保障广大消费者、平台经济各方主体合法权益，维护互联网领域良好消费环境和公平竞争秩序，我司将坚持依法合规经营，认真履行法定义务，切实落实法定责任，加强各业务合规管理并郑重作出以下承诺：

在电商业务中，作为经营者不销售质量不符合法律要求的商品，积极维护消费者利益。作为平台经营者，强化食品安全保障义务，严格遵守《食品安全法》，加强对平台食品销售的管理和规范。积极维护消费者权益，不侵害消费者知情权和选择权等合法权益，为消费者营造良好的网络消费环境。

在日常经营中，积极履行《广告法》各项义务，严格审核平台内广告内容，不发布违法广告内容；严格履行知识产权保护义务，建立知识产权保护规则，对发现的侵犯知识产权行为采取必要措施，并积极协助执法部门查处侵权行为，落实平台责任，强化平台治理。同时，我们会积极履行用户个人信息保护义务，不非法收集和滥用个人信息，遵循正当必要、安全保障、依法利用等原则。

在公司发展过程中，我们坚持互利共赢，实现共同发展。遵循自愿、平等、公平、诚实信用的基本原则，尊重平台内经营者的自主选择权。不对平台内经营者的选择平台行为实施例如“二选一”等不合理限制或者附加不合理条件。在具有市场支配地位时，不滥用市场支配地位，不排除、限制竞争。我们将营造公平参与市场竞争，维护良好竞争秩序。为此，我们不参与，不实施任何违反法律的垄断协议；不违法实施经营者集中，若出现有关情形达到规定的申报标准的，积极向反垄断执法机构履行申报义务；不实施扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的不正当竞争行为，积极遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德。

我们将践行以上承诺，自觉接受社会公众监督，共同营造更加安全放心、公平有序的网络环境。

行吟信息科技 (上海) 有限公司

2021 年 4 月 13 日

苏宁易购集团股份有限公司 (苏宁易购) 依法合规经营承诺书

苏宁易购（002024）作为中国领先的 O2O 智慧零售商，持续推进智慧零售和线上线下（300959）融合战略，全品类经营、全渠道运营、全球化拓展。依法合规经营是苏宁易购的立身和发展之本，本公司郑重承诺：

1、加强集团合规管理。进一步夯实集团合规管理体系，完善合规管理制度，规范合规管理流程。通过风险识别、风险评估、风险提醒、风险处置、考核评价、责任追究、合规培训等全流程的管理，预防企业违法风险、违规风险和道德风险。

2、不实施垄断行为。不达成横向、纵向、轴幅垄断协议，不通过数据、算法、平台规则或者其他方式从事实质上的协调一致行为，破坏市场公平竞争环境。依据经营者集中申报标准，积极履行经营者集中申报义务，并配合市场监督管理部门开展经营者集中审查，执行审查决定。无正当理由，不实施“二选一”、大数据杀熟、搭售、低于成本销售等滥用市场支配地位的行为。

3、不实施不正当竞争行为。在经营活动中，遵循自愿、平等、公平、诚信的原则，遵守法律和商业道德，不实施混淆行为，不进行商业贿赂，不开展虚假宣传，不侵犯商业秘密，不诋毁竞争对手，不从事其他任何扰乱市场竞争秩序，损害其他经营者或者消费者的合法权益的行为。

4、不实施不正当价格行为。规范企业价格行为，明码标价，杜绝哄抬价格、违法低价倾销、利用虚假的或者使人误解的价格手段诱骗消费者进行交易等不正当价格行为。对有政府定价和政府指导价的，严格遵守

5、不发布违法广告。在广告发布前严格审查广告内容，确保符合法律规定和社会良好风尚。严格管控企业广告行为，不发布虚假广告、违背社会良好风尚的广告等违法广告。

6、不销售禁限售商品。遵守相关法律法规，建立并执行商品进货检查验收制度，不销售法律法规禁止生产、销售的商品，不通过网络销售禁止进行网络交易的商品。

7、不销售质量不合格商品。建立抽检机制和流程，严格限制掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格产品冒充合格产品、伪造产品的产地和伪造或冒用他人厂名厂址等销售不合格商品的行为。

8、强化食品安全保障义务。建立健全食品安全管理制度和岗位操作规范，加强食品采购索证索票和台账登记管理，杜绝销售不符合食品安全标准的食品、标注虚假生产日期或者超过保质期的食品等违法行为。

9、严格履行知识产权保护义务。不实施侵犯注册商标专用权、假冒专利等知识产权违法行为。严格履行网络平台知识产权保护责任，积极采取屏蔽、下架等措施，支持权利人打击销售侵犯商标、假冒专利商品的违法行为。

10、保护消费者权益，不侵害知情权和选择权等消费者权利。切实保障消费者的知情权、自主选择权、公民交易权等权利，恪守社会公德、诚信经营，履行消费者安全保障义务、售后“三包”义务和无理由退货义务等，不利用格式条款排除和限制消费者权利、加重消费者责任。

11、不非法收集和滥用个人信息。保护消费者的个人信息，遵循合法、正当、必要的原则收集、使用个人信息，公开收集、使用规则，明示收集、使用个人信息的目的、方式和范围，并取得消费者的同意。不收集与交易无关的个人信息，不泄露、篡改、损毁已收集的个人信息，未经消费者同意不向他人提供个人信息。

12、切实履行电商主体责任。在信息公示、信用评价、公平竞争、消费维权等方面依法履行电商主体责任，不利用平台服务协议、交易规则或者技术手段，对平台内的交易行为进行不合理的限制或者附加不合理的条件，坚决杜绝和打击刷单炒信行为。对平台内侵害消费者合法权益的行为，积极采取措施，履行安全保障义务，维护消费者的合法权益。

苏宁易购集团股份有限公司

2021 年 4 月 13 日

唯品会 (中国) 有限公司 (唯品会) 依法合规经营承诺书

唯品会郑重承诺，将坚决遵守《中华人民共和国电子商务法》、《中华人民共和国反垄断法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国价格法》、《中华人民共和国广告法》等法律法规要求，依法合规经营，具体做到如下几点：

一、加强企业合规管理。建立科学的合规体系，设置专门合规部门提升企业合规管理水平，持续提升全员合规认识，逐步将合规意识融入到企业经营中；

二、充分尊重平台内经营者自主权，不排除、不限制竞争，不滥用市场支配地位，不实施“二选一”，不实施垄断协议，不违法实施经营者集中；

三、维护公平竞争市场秩序，不实施不正当竞争行为；

四、加强平台内商品价格管理，不实施不正当价格行为；

五、建立健全平台广告发布审核机制，不发布违法广告；

六、加强品牌及商品进驻审核，不销售质量不合格商品；

七、加强食品安全管理，强化食品安全保障义务，严守食品安全红线；

八、提升知识产权保护意识，严格履行知识产权保护义务；

九、严格履行平台管理者及经营者责任，为消费者维权创造便利条件，切实落实保护消费者合法权益的政策；

十、加强平台数据安全管理，严守个人信息保护红线，不非法收集和滥用个人信息。

唯品会 (中国) 有限公司

2021 年 4 月 13 日