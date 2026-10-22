苹果限制调整或影响支付、拉起小程序等，微信发布关于 Xcode 27 与 iOS 27 的 OpenSDK 适配提醒

IT之家 10 月 22 日消息，微信开发者官方今日发布了关于 Xcode 27 与 iOS 27 的微信 OpenSDK 适配提醒。

据微信开发者官方介绍，苹果调整了 scheme 查询白名单限制：使用 Xcode 27 编包且运行在 iOS 27 上时，LSApplicationQueriesSchemes 的有效查询项数从 50 项减少到 25 项，仅前 25 项生效。

如果微信 OpenSDK 所需的 scheme 排在第 25 项之后，对应查询会失败，可能导致微信安装状态或相关能力判断异常，进而影响登录、分享、支付、拉起小程序等功能。

IT之家注意到，微信开发者官方还给出了配置建议：

完成配置调整后，请在 iOS 27 真机上回归验证 App 实际使用的微信相关功能。

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延伸阅读

LSApplicationQueriesSchemes 是 iOS 应用 Info.plist 中的一个键值，用于向系统声明本应用有权查询（通过 canOpenURL 方法判断是否安装）的其他应用 URL Scheme。自 2015 年发布的 iOS 9 起，苹果要求应用必须在 Info.plist 中声明相应 Scheme，否则 canOpenURL 一律返回 false，即便设备上确实装有对应的应用。

这并非苹果首次收紧该限制。iOS 15 时苹果就已规定，使用 iOS 15 及之后版本链接的应用，LSApplicationQueriesSchemes 最多只能配置 50 项，超出的配置不生效。此次 iOS 27 将上限由 50 项进一步压缩至 25 项，意味着依赖大量 scheme 查询的应用将面临更严格的名额约束。

按微信 OpenSDK 的接入文档要求，开发者的 Info.plist 中需配置 weixin 与 weixinULAPI 两个 Scheme。早在 2021 年 9 月，微信团队就曾针对 iOS 15 的 50 项限制发布过适配说明，指出若这两个 Scheme 排在第 50 项之后，可能导致 isWXAppInstalled、isWXAppSupportApi 等接口返回错误结果，或无法通过 Universal Link 拉起微信。

值得注意的是，苹果的该限制仅作用于 canOpenURL 这类「查询是否安装」的场景，openURL 拉起应用的方法并不受 LSApplicationQueriesSchemes 约束；此外，若开发者改用 Universal Link 替代自定义 URL Scheme，也无需再通过该方法校验目标链接。苹果在文档中同样标注 canOpenURL 自 iOS 3.0 起支持、至 iOS 27.0 已标记为废弃。

作为背景，iOS 27、iPadOS 27、macOS 27 和 watchOS 27 正式版已于北京时间 2026 年 9 月 15 日凌晨 1 点推送。而 Xcode 27 包含 Swift 6.4 以及 iOS 27 等各平台 SDK，需要运行 macOS Tahoe 26.6 或更高版本的 Mac。