荣耀 MagicOS 11 第三批内测 log 版本今晚推送，覆盖 Robot Phone、Magic5 系列等 28 款机型

IT之家 10 月 22 日消息，荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 刚刚发布推送预告，宣布第三批内测 log 版本今日推送、第二批内测机型开启升级尝鲜（升级路径：设置 > 系统和更新 > 软件更新 > 右上角三个点 > 升级尝鲜）。

第三批内测机型： 今晚 20 点开始推送内测 log 版本 ，荣耀 Robot Phone、Magic 5 系列等 28 款机型已通过报名的用户记得留意通知；

第二批内测机型：荣耀 Magic6 系列、500 系列等 20 款机型预计今晚 20 点开启全网升级尝鲜，无需报名即可升级。

荣耀产品维护与升级 @荣耀小芳哥 表示，报名第三批内测 nolog 版本的用户不用着急，明天推送之前也会进行信息同步。

参考IT之家此前报道，荣耀 MagicOS 11 系统第三批内测 log 版本，每个系列机型开放 2000 个名额，其中 log 版本 500 人、nolog 版本 1500 人。最终名额将根据报名情况进行适当调配，以最终公布的名单为准。

版本推送方面，荣耀说明首批推送 log 用户，nolog 用户将在下一个工作日推送。荣耀 Robot Phone 作为行业首款机器人手机，产品适配难度较高、工作量较大，本次首批仅招募 200 名 log 版本用户，协同工程师打磨版本体验。待版本质量稳定后，将陆续开放更多内测名额。