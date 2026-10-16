荣耀开启 MagicOS 11 第三批机型内测招募，覆盖 Robot Phone 等近 30 款机型

IT之家 10 月 16 日消息，荣耀MagicOS 11 第三批内测招募现已开启，本次共覆盖近 30 款机型。

据荣耀官方信息，招募时间为 2026 年 10 月 16 日至 10 月 22 日 12:00，版本推送不晚于 10 月 23 日。

符合条件的用户可通过“设置 > 系统和更新 > 软件更新 > 右上角三个点 > 升级尝鲜 > 内测报名”路径参与报名。

IT之家附手机机型名单如下：

荣耀 Robot Phone

荣耀 Magic Vs3

荣耀 MagicV2 RSR 保时捷设计

荣耀 Magic V2 至臻版

荣耀 Magic V2

荣耀 Magic5 至臻版

荣耀 Magic5 Pro

荣耀 Magic5

荣耀 GT

荣耀 300 Ultra

荣耀 300 Pro

荣耀 300

荣耀 200 Pro

荣耀 200

荣耀 100 Pro

荣耀 100

荣耀 90GT

荣耀 Power

荣耀 X80 Pro Max

荣耀 X70 Pro Max

荣耀 X70 焕新版

荣耀 X70

荣耀 MagicPad4

荣耀平板 205G 版

荣耀平板 20 柔光版

荣耀平板 20

荣耀平板 10 柔光版

荣耀平板 10

招募人数方面，每个系列开放 2000 个名额，其中 log 版本 500 人、nolog 版本 1500 人。

荣耀方面表示，最终名额将根据报名情况进行适当调配，以最终公布的名单为准。需要注意的是，荣耀 Robot Phone 作为行业首款机器人手机，产品适配难度较高、工作量较大，本次首批仅招募 200 名 log 版本用户，协同工程师打磨版本体验。待版本质量稳定后，将陆续开放更多内测名额。

版本推送方面，荣耀说明首批推送 log 用户，nolog 用户将在下一个工作日推送。荣耀 Robot Phone 首批推送 200 名 log 用户，后续将视版本质量增加推送名额。