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荣耀开启 MagicOS 11 第三批机型内测招募，覆盖 Robot Phone 等近 30 款机型

2026/10/16 16:55:30 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 16 日消息，荣耀MagicOS 11 第三批内测招募现已开启，本次共覆盖近 30 款机型。

据荣耀官方信息，招募时间为 2026 年 10 月 16 日至 10 月 22 日 12:00，版本推送不晚于 10 月 23 日。

符合条件的用户可通过“设置 > 系统和更新 > 软件更新 > 右上角三个点 > 升级尝鲜 > 内测报名”路径参与报名。

IT之家附手机机型名单如下：

  • 荣耀 Robot Phone

  • 荣耀 Magic Vs3

  • 荣耀 MagicV2 RSR 保时捷设计

  • 荣耀 Magic V2 至臻版

  • 荣耀 Magic V2

  • 荣耀 Magic5 至臻版

  • 荣耀 Magic5 Pro

  • 荣耀 Magic5

  • 荣耀 GT

  • 荣耀 300 Ultra

  • 荣耀 300 Pro

  • 荣耀 300

  • 荣耀 200 Pro

  • 荣耀 200

  • 荣耀 100 Pro

  • 荣耀 100

  • 荣耀 90GT

  • 荣耀 Power

  • 荣耀 X80 Pro Max

  • 荣耀 X70 Pro Max

  • 荣耀 X70 焕新版

  • 荣耀 X70

  • 荣耀 MagicPad4

  • 荣耀平板 205G 版

  • 荣耀平板 20 柔光版

  • 荣耀平板 20

  • 荣耀平板 10 柔光版

  • 荣耀平板 10

招募人数方面，每个系列开放 2000 个名额，其中 log 版本 500 人、nolog 版本 1500 人。

荣耀方面表示，最终名额将根据报名情况进行适当调配，以最终公布的名单为准。需要注意的是，荣耀 Robot Phone 作为行业首款机器人手机，产品适配难度较高、工作量较大，本次首批仅招募 200 名 log 版本用户，协同工程师打磨版本体验。待版本质量稳定后，将陆续开放更多内测名额。

版本推送方面，荣耀说明首批推送 log 用户，nolog 用户将在下一个工作日推送。荣耀 Robot Phone 首批推送 200 名 log 用户，后续将视版本质量增加推送名额。

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关键词：荣耀MagicOS 11

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