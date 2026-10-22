上市 2 月京东再降：小米 NAS 智能存储 2699 → 2330 元 4 年质保

小米首款 NAS 产品“Xiaomi 智能存储”今年 8 月 27 日开售，今日京东直降再加码。

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4T 定价 2699 元，今日国补后 2330 元：

8T 定价 3499 元，今日超级补贴价 3000 元：

16T 定价 5499 元，今日国补后 4724 元：

官方 3 年质保，今日京东加赠 1 年延保 + 5 年数据恢复服务。

据IT之家了解，小米智能存储采用双盘位设计，最大支持 60TB（30TBx2），适配 3.5/2.5 英寸个人硬盘，支持双盘模式下的动态备份 / 双备份功能，提供 1 个 USB-A 3.0 接口、1 个 HDMI 1.4 接口、1 个 2.5GbE 网口。

据官方页面介绍，这款产品配备了 4GB 内存 +32GB 存储，最大可选 16TB 硬盘版本（西数红盘）；采用 6 系一体铝中框；集成中枢网关，全屋智能联动快 3 倍。

功能方面，它支持 AI 智能相册，可自动归类、智能搜索；支持小米设备进阶体验，包括 4 路摄像机监控存储（最长保存 360 天）、微信 / 整机备份（HyperOS 3.0 及以上）；最多可支持 16 个账户使用。

它支持全家共享、多端远程访问，可提供最高 40Mbps 的免费远程访问带宽；提供独立 App，手机、电脑、电视都能轻松访问；小米手机（HyperOS 3.0 及以上）还能通过系统自带的文件管理应用快速访问。

此外，小米智能存储还支持智能整理影片、远程下载。添加影视资源后，可根据文件名智能识别影片信息，匹配影视封面、名称、评分等信息，自动生成美观的影视海报墙；App 内置视频播放器，可播放多种主流视频格式。支持 4K HDR10 视频播放、外挂字幕、无线投屏、HDMI 连接。

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