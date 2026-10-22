前 BioWare 高管：EA 出售《质量效应》《龙腾世纪》IP 的可能性上升

IT之家 10 月 22 日消息，前 BioWare 高管 Mark Darrah 在自己的 YouTube 频道中表示，随着艺电宣布关闭 BioWare 工作室并终止《质量效应》新作的开发，公司未来出售《质量效应》《龙腾世纪》等游戏 IP 的可能性有所上升。不过，EA 也有可能选择将这些 IP 长期搁置，而非出售。

BioWare 由 EA 100% 持有，《质量效应》《龙腾世纪》和《翡翠帝国》等游戏 IP 也归 EA 所有。工作室关闭并不会改变这些 IP 的所有权，但由于公司内部不再有团队负责开发相关游戏，EA 出售这些 IP 也在情理之中。

Darrah 同时指出，EA 也可能选择将这些 IP 封存起来，不再继续开发。他认为，目前仍需等待一段时间，才能判断 EA 是否有意出售部分长期未开发的 IP。按照他的说法，EA 当前似乎仍处于控制成本的阶段，未来如果转向更积极的收入增长策略，出售 IP 或许会成为一个更具吸引力的选项。

IT之家此前报道，EA 当地时间周三宣布关闭 BioWare。BioWare 随后确认工作室将结束运营，下一款《质量效应》游戏的早期开发工作也已停止。

路透社报道称，此次调整属于 EA 缩减游戏开发项目、将资源集中于更具商业潜力作品的计划之一，公司预计裁减约 400 个岗位，其中约 50 个岗位来自 BioWare。

《质量效应》系列上一部作品《质量效应：仙女座》于 2017 年推出。BioWare 此后于 2020 年公布正在开发该系列新作。与此同时，《龙腾世纪》系列最近一部作品《龙腾世纪：影障守护者》于 2024 年发布。

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