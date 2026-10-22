439 元起影石 Insta360 Mic 发布，用 microSD 卡槽换掉 Mic Pro 的内置存储

IT之家 10 月 22 日消息，影石今晚发布了全新轻旗舰级无线麦克风 Insta360 Mic，单枚发射器售价 499 元，首发价 439 元。

与今年 5 月发布的旗舰 Mic Pro 相比，这款新品的核心变化不在收音硬件，而在存储：Mic Pro 内置存储不可扩展，Mic 则将其替换为可插拔的 microSD 卡槽。

据影石介绍，不插卡时，麦克风仍可通过蓝牙或接收器连接设备正常收音，内录功能不开启；插入 microSD 卡后，32-bit 浮点内录才被激活，录音文件直接写入用户自备的存储卡。对于已经为运动相机或无人机购置过多张 microSD 卡的用户，这相当于省去了一笔专用存储的重复投入。

除此之外，Mic 在其余核心配置上基本沿用了 Mic Pro 的方案。每枚发射器搭载自定义墨水屏，可通过 Insta360 App 上传图案作为显示内容，将品牌标识或个性化图像呈现在麦克风表面。IT之家注意到，其音频链路包含 32-bit 浮点内录和 AI 降噪算法，后者由 NPU 芯片驱动，用于在复杂环境中分离人声与环境噪声。

续航方面，Insta360 Mic 较 Mic Pro 有所提升：单发射器续航 13 小时，搭配充电盒可达 34 小时；充电 5 分钟可补充约 2 小时 20 分钟的续航。作为对比，Mic Pro 为单发 10 小时、搭配充电盒 30 小时、5 分钟快充 1.5 小时。

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