何小鹏：L4 技术落地大概在 2028 年下半年，需要全体系软硬件一起开发

IT之家 10 月 22 日消息，据小鹏汽车官方今日分享，10 月 21 日至 23 日，2026 世界智能网联汽车大会（WICV）在北京亦庄举办。小鹏人形机器人、小鹏 G9L、小鹏 X9、小鹏 G7 等多款产品集中登场，展现在物理 AI 赛道的技术积累。

10 月 21 日，何小鹏出席大会 " 巅峰对话 " 环节。就主持人“特斯拉 FSD 与小鹏 NGP 表现接近”的提问，小鹏集团董事长、CEO 何小鹏表示：

面对欧洲复杂的路况 —— 狭窄的小路、占比很高的单行道，甚至六车道环线地下没有标线的场景、人车穿行等，要做到符合当地政策法规、安全和文化，是一件很困难的事情。为什么小鹏和特斯拉都能在法国开？实际上，我们是将 L4 的模型能力，去满足靠边停车、在未曾见过的复杂路段符合当地法律法规与文化等。

小鹏汽车官方表示，小鹏第二代 VLA 基于统一技术底座，已实现 L2 至 L4 能力贯通，进一步向更高阶自动驾驶拓展。另外，何小鹏判断，L4 技术落地大概在 2028 年下半年，需要全体系软硬件一起开发。

据IT之家昨日报道，在 2026 世界智能网联汽车大会上，何小鹏表示，自动驾驶下半场将出现三个重大变化：