酷态科 CP26 电能块「自带线」移动电源今日开售：2C+1A 支持 67W 输出，15000mAh、黑白双色售 149 元

IT之家 10 月 22 日消息，酷态科 CP26 电能块「自带线」移动电源今日正式开售，该产品采用 2C+1A 设计，配备 15000mAh 电芯，定价为 149 元。

该产品尺寸为 158.5x67.5x32.5mm，重量 463g，提供月白与砚黑两种配色，电芯容量为 15000 mAh，正面配备了 LED 数显屏以显示实时电量。

这款产品自带一根长度约为 13 cm 的 USB-C 67W 线，收纳时呈提手结构，便于用户携带。同时提供了 1 个 USB-C 67W 和 1 个 USB-A 22.5W 接口。

官方强调该产品采用汽车同系磷酸铁锂电芯，循环使用寿命超过 2000 次。产品全面通过了 2026 新国标 3C 认证，内置可穿刺级别的安全电芯，并支持全周期的智能管理与监测。

性能输出方面，设备支持最高 67 W 的充电功率，自带线材即可实现双向快充功能。产品支持 AVS 协议，能够在 30 分钟内为小米 17 Pro 充入约 68% 的电量（最高 67 W），为苹果 iPhone 18 Pro Max 充入约 75% 的电量（最高 54 W）。

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