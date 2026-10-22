Epic 喜加二：《斯盖尔仪式》《归家》游戏免费领

IT之家 10 月 22 日消息，Epic 本周送出的游戏是《斯盖尔仪式》（Sker Ritual），《归家》（Home - A Unique Horror Adventure），下周送出的游戏是《Sorry We're Closed》。

领取链接：《斯盖尔仪式》，《归家》

IT之家附《斯盖尔仪式》游戏简介：

在这款合作恐怖尸潮射击游戏中全副武装，释放凯尔特天神之力。

本作最初发售于 2024 年 4 月 18 日，Steam 国区定价 60 元，支持简体中文界面 / 字幕，兼容 XBOX、PlayStation 控制器。最低配置要求为酷睿 i5-4460、8GB 内存和 GTX 760 显卡。游戏主打经典回合制恐怖波次生存第一人称射击玩法，支持单人游玩或最多 4 人联机。

游戏图赏：

IT之家附《归家》游戏简介：

《归家》是一款独特的恐怖冒险游戏，背景设定在一个精心打造的像素世界中。这将是一场充满变数的谋杀悬案，最终的结局将由你来决定。

本作最初发售于 2012 年 6 月 1 日，Steam 国区定价 22 元，不支持中文界面 / 字幕。兼容 XBOX、DualShock 控制器。最低配置要求为酷睿 2 Duo 处理器、2GB 内存和 256MB 显存的显卡。

游戏图赏：

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