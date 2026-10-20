Epic 喜加一：第一人称 3D 跑酷游戏《GetHigh.EXE》免费领

IT之家 10 月 20 日消息，开发者 Zypong 宣布旗下第一人称 3D 跑酷游戏《GetHigh.EXE》在 Epic 游戏商城开启限时免费领取“喜加一”活动，玩家可以在北京时间 11 月 3 日前免费领取。

需要注意的是，本次限免并非 Epic 官方活动，而是由开发团队自行发起的特别促销，IT之家附游戏商品页（https://store.epicgames.com/p/gethighexe-c83d1f）。

《GetHigh.EXE》采用复古未来主义合成器浪潮（Synthwave）美术风格，通过霓虹色彩、发光平台和超现实结构，构建出一条垂直跑酷赛道。

玩家需要通过精准的移动与跳跃，穿越移动平台、旋转障碍等机关。在攀登过程中，除了把握跳跃时机，还需要控制移动方向和空中姿态，最终抵达约 350 米高空的终点。

游戏途中设有检查点，玩家不慎坠落或触碰致命障碍后，将返回上一个检查点重新挑战。此外，玩家还可以利用检查点导航功能前往不同路段，反复练习特定关卡。赛道中还隐藏着名为 Secret Cookies 的秘密饼干，供玩家探索和收集。

游戏图赏：

「喜加一」最新动态

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。