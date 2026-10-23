布加迪最新超跑 Tourbillon 诞生始末：大众想要纯电，里马克坚持内燃机

IT之家 10 月 23 日消息，大众汽车集团原本计划将布加迪 Chiron 的继任车型改为纯电超跑，布加迪里马克 CEO、里马克集团创始人马特 · 里马克则坚持从零开发新车，采用 V16 自然吸气发动机与电机组成的插混系统。

他从 Nevera 的市场表现中发现，愿意购买天价纯电超跑的客户并不多，因此不赞成让布加迪新一代旗舰车型放弃内燃机。

2021 年，里马克与保时捷共同接手布加迪。当时，大众经历了代价高昂的柴油车排放造假丑闻，正大力推进电动化转型。推出纯电超跑既符合集团战略，也能发挥里马克在高性能电动动力总成领域的技术优势。

但里马克不想走捷径。他在接受《欧洲汽车新闻》采访时解释说，直接给 Nevera 换上布加迪车标，是最快也最省钱的办法，但自己希望打造一款与自家纯电超跑截然不同的产品。

最初与大众讨论布加迪的所有权和未来发展时，他们一直希望我把下一款布加迪做成电动的。我当时为 Nevera 开发了纯电平台，支持四轮驱动，最高时速 400km/h，长途驾驶也有很好的舒适性。 从理论上说，直接拿 Nevera 的平台来造布加迪完全行得通，对吧？也比重新开发一辆搭载全新内燃机的汽车容易得多。但我最终还是选择了后者，造出了 Tourbillon。 因为 Nevera 的市场反馈，让我发现市场风向变了。正是因为有了 Nevera，我们才能很早察觉这一变化，决定让 Tourbillon 采用 V16 插混系统。事实证明，这个决定完全正确。

Nevera 销量不佳，也让里马克更加确信自己的判断。尽管 1914 马力的 Nevera 展现了纯电超跑的性能极限，但无论速度有多快，富豪们也未必愿意再买一辆电车。里马克最近透露，原计划限量生产 150 辆的 Nevera，实际仅售出 71 辆。

里马克坚持为布加迪下一代旗舰超跑保留内燃机，最终促成了搭载考斯沃斯 V16 发动机的 Tourbillon 诞生，也让布加迪与 Rimac 保持鲜明的品牌区别。Nevera 追求纯电动力系统的极致性能，Tourbillon 则将电动化技术与 16 缸发动机的声浪、个性和机械魅力融为一体。

对于购买顶级超跑的富豪而言，稀有性和情感价值与性能同样重要。纯电超跑的加速性能可以令人惊叹，但专门研发的 V16 发动机能够带来完全不同的驾驶感受。

随着保时捷退出，始于费迪南德 · 皮耶希时代的一个篇章宣告结束。对于布加迪的未来，里马克却充满期待：“我们规划了很多令人兴奋的新车，未来 10 年准备推出哪些产品，心里都有数。我非常激动，迫不及待想让全世界看到我们的成果，因为我们做的事情实在太不可思议了，简直就是四个轮子上的艺术品。现在公司拥有了独立性，我也有了自主经营的自由。我相信，等这些车亮相时，无论是整个汽车行业，还是全球的汽车爱好者，都能从中获得极大的满足。”