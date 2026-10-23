卫星相撞、碎片扩散咋办？美国太空军找 6 家商业公司帮忙盯轨道

IT之家 10 月 23 日消息，科技媒体 airandspaceforces 发布博文，报道称美国太空军昨日（10 月 22 日）宣布，已选定 6 家商业公司，作为其“商业增强太空预备队”（CASR）首批太空态势感知服务商。

IT之家援引博文介绍，入选商业增强太空储备（CASR）的公司包括：

1. Anduril

2. LeoLabs

3. Slingshot Aerospace

4. Intrack

5. EOS (澳大利亚)

6. NorthStar Earth & Space (加拿大)

这些企业将为美军提供日常卫星跟踪、太空目标识别及危机时快速扩容的监视能力。

该计划类似美国空军的“民用后备航空队”，平时依托商业卫星和地面传感器网络获取太空态势数据，一旦发生卫星故障、轨道碎片扩散、卫星逼近或潜在对抗事件，太空军可迅速调用商业资源，增强对轨道目标的探测、跟踪与研判能力。

LeoLab 提供的太空物体可视化表示

六家公司均已参与太空军的联合商业作战中心，负责整合商业太空数据并向美军及国际伙伴共享。太空军官员表示，首批入选者是目前作战部门已经信任、在轨道异常事件中最可能依赖的商业服务商。

此次合同为首批正式运营合同，但初期金额较低；太空军将根据各作战司令部的实际需求评估后续资金和合同安排。太空军商业太空办公室主任蒂姆 · 特里迈洛称，该名单并非固定，未来还将吸纳更多具备成熟技术和可信服务能力的公司。