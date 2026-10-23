MiniMax M3.1 Flash 开源模型权重，总参数 428B

IT之家 10 月 23 日消息，MiniMax 稀宇科技今日宣布开源 MiniMax M3.1 Flash 的模型权重，总参数 428B，激活参数 23B。

相较于上一代 M3 模型，M3.1 Flash 的模型能力实现了全面提升。此外，通过全模型稀疏注意力、量化感知训练和 Power-aware scheduling 等优化工作，M3.1 Flash 进一步提升了推理效率：

全模型稀疏注意力： 前三个全注意力层替换为稀疏注意力；

QAT ： 路由 MoE 专家迁移到 W4A4（共享专家除外），稀疏注意力索引器和主分支从 Q8KV8 迁移到 Q8KV4；

Power-aware scheduling：通过对计算卡功耗的精细分配，保持计算卡持续维持算力高位，极致压榨硬件效率。

M3.1 Flash 于 10 月 19 日上线，72 小时内真实用户处理超过 100 万亿 Token。

MiniMax 宣布携手华为昇腾、平头哥、昆仑芯、摩尔线程、壁仞、海光、沐曦、天数、英伟达、AMD 等海内外芯片厂商，以及 Together AI、Fireworks、Nebius、Baseten、Modal、DigitalOcean 等推理和云服务平台，共同推进 M3.1 Flash 的开源首日接入。

此外，vLLM、SGLang、智源 FlagOS 和 Hugging Face、魔搭等推理框架与开源社区，也将与 MiniMax 一齐推动模型在不同芯片、云平台和开发环境中的应用，持续拓展全球 AI 开源生态。

IT之家附开源地址如下：

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。