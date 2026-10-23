星舰登月需要加油发射 22 次？马斯克回应称最多 8 次搞定

IT之家 10 月 23 日消息，科技媒体 Ars Technica 昨日（10 月 22 日）发布博文，报道称围绕 SpaceX 星舰能否按计划将宇航员送上月球，埃隆 · 马斯克与美国宇航局航空航天安全咨询小组再度出现分歧。

美国宇航局航空航天安全咨询小组成员、前宇航员查理 · 普雷科特（Charlie Precourt）在季度会议上表示，围绕“阿尔忒弥斯 4 号”（Artemis 4 ）任务，为支持一次星舰月球着陆，最新估计需要“大约 22 次”加油发射。

根据美国宇航局的登月规划，官方先发射一艘作为“燃料库”的星舰进入近地轨道，再由多艘“加油星舰”陆续为其补足低温推进剂；待燃料库装满后，星舰月球着陆器才能飞往月球、完成着陆并返回月球轨道。加油次数直接影响任务复杂度、发射节奏、成本以及 Artemis 登月计划的推进速度。

对此马斯克随后在社交平台 X 上回应称，这一数字“太高了”，实际更可能是 6 到 8 次。IT之家附上相关截图如下：

该媒体解读指出，美国宇航局安全小组与 SpaceX 均未公开 22 次估算的详细计算依据。最终数字很可能取决于星舰 V3 的实际运载能力、每次“加油星舰”可输送的推进剂量、在轨燃料存储与转移技术，以及 SpaceX 能否实现高频次、快速复用的发射节奏。