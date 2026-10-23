总台中国之声提醒：网传“家电国补正在退场”是假的

IT之家 10 月 23 日消息，据中央广播电视总台中国之声，在社交平台上，多个博主此前发帖说“家电国补即将停止”。配合着“最后机会”“额度没了”的话术，让不少正打算趁“双十一”换家电的人，一下子不知道该不该等。事实上，今年家电以旧换新补贴政策仍在实施。

据IT之家了解，国家发展改革委 9 月 30 日公布，会同财政部，向地方下达了今年第四批 625 亿元超长期特别国债支持消费品以旧换新资金。至此，全年 2500 亿元消费品以旧换新资金已全部下达。

报道提到，当前的社交平台上，多个博主都在发布“国补停止”的相关内容。点进发布者主页，可以看到这些账号持有者大多是家电经销商，说完“国补快要停了”之后，往往会跟上一句“还没下单的抓紧了”。

多个账号发布的内容都包含同一张所谓“国补资讯”的截图，资讯标题注明“10 月 15 日国补将全面下线”。然而根据惯例，国补最后使用截止时间为 2026 年 12 月 31 日，并不是网传的 10 月 15 日。

还有的博主称，国补下线是因为资金马上就要用完了。对此，总台中国之声记者致电了多地的家电实体店。对方均表示 10 月以来家电销量不错，江西省宜春市某家电门店负责人喻先生表示，由于中秋国庆假期等多重因素影响，线下购买电器的人明显增加，但截至发稿，顾客依然能使用国补。

购物平台的“双十一”活动细则显示，今年天猫“双十一”在 10 月 15 日晚 8 点开启预售。报道指出，家电经销商和网络博主很可能是利用了消费者的焦虑心理，暗示“等双十一再下单就赶不上国补”，以此催促消费者提前下单。

谣言出现后，不少消费者已经开始比较国补和平台补贴之间哪个更划算，为拿到最高优惠调整自己的购物计划。

对此，报道提醒，实际上，国补的发放工作有节奏和计划，并不像网络博主所说的一样紧张。商务部等 5 部门办公厅（室）“关于做好 2026 年家电以旧换新、数码和智能产品购新补贴工作的通知”中明确要求：各地要科学制定补贴资金使用及兑付计划，按月均衡使用，并做好月内每周和跨月、跨季度之间的平稳衔接。

安徽、重庆、江西等地的商务主管部门均表示，国补额度充足，不存在已经用完的情况。

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