谷歌推出 ACE 服务：为 AI 智能体配“独立工位”，空闲时自动下班 / 唤醒不到 500 毫秒

IT之家 10 月 23 日消息，谷歌昨日（10 月 22 日）发布公告，宣布推出智能体计算引擎（Agent Compute Engine，简称 ACE），是一款专为 AI 智能体打造的 Google Cloud 计算服务，目标让每个智能体都拥有安全、持久、可弹性伸缩的“专属电脑”。

根据官方公告，ACE 服务将为每个 AI 智能体提供独立的硬件隔离 microVM（微型虚拟机），让其能够安全地执行代码、调用工具、操控浏览器并完成多步骤任务。

IT之家援引博文介绍，不同于传统虚拟机或容器，ACE 针对智能体的生命周期特征专门优化，可快速启动，具备独立客户内核和根权限，同时通过硬件隔离的 Cloud Hypervisor 边界保障安全。谷歌表示，沙箱内不会保存凭据，以降低智能体被滥用或数据泄露的风险。

ACE 服务的亮点在于“持久且可暂停”，智能体空闲时，其计算环境可自动挂起并释放资源；需要继续工作时，又能快速恢复文件和内存状态。

谷歌称，在 20 万个智能体的测试中，暂停与恢复耗时不到 500 毫秒，并可通过共享内存和快照复制大幅提高单台服务器承载智能体的数量。

该服务最初用于支撑 Gemini、Gemini 平台、Antigravity 以及谷歌内部的模型评估和强化学习流程。未来，开发者可通过 Google Cloud 使用 ACE，自行控制智能体环境的镜像、身份、网络访问和生命周期，而由谷歌负责底层资源调度与扩容。