一加 Ace 7 系列手机“破风”“淬火”配色官图公布，李杰称实物质感真的比图片更出色

IT之家 10 月 23 日消息，一加 Ace 7 系列手机将于 10 月 29 日 19 时正式发布。

一加今日正式公布了“破风”“淬火”配色官图，一加中国区总裁李杰随后进行了详细介绍：

破风：让 Ace 字符破风而出，也定格了风的形状。通过独创的玻璃工艺，还原了风从一点蓄势再向四周迸发的过程，把少年迎风向前的那股冲劲留在了手机上。 淬火：让 Ace 字符淬火而生，也让心里的那团火越烧越旺。金属中框和玻璃后盖都通过渐变工艺，还原出烈火淬炼的感受，象征着少年凭借热爱，解锁更强的自己。

李杰还表示，这两款配色的实物质感真的比图片更出色，光线下的纹理和渐变效果尤其漂亮。

IT之家注意到，两款机型目前均已现身 OPPO 官网，一加 Ace 7 Pro 拥有破风配色，淬火则由一加 Ace 7 手机搭载；此外两款机型均还有极夜黑、流光白两个配色。

▲ 一加 Ace 7 Pro

据官方此前预热，一加 Ace 7 Pro 搭载第五代骁龙 8 至尊版，全新一代「风驰游戏内核」出厂写入芯片底层。

据介绍，一加 Ace 7 系列搭载性能风冷系统，同时做到稳帧和低温，行业首创「双路冰河风冷系统」，号称有“三大核心技术”：