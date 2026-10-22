一加 Ace 7/Pro 手机官宣 10 月 29 日发布：定位“性能直升”的双旗舰

IT之家 10 月 22 日消息，@一加手机 官微宣布，一加 Ace 7、一加 Ace 7 Pro“性能直升的双旗舰”手机将于 10 月 29 日 19 时的新品发布会正式登场。

本月早些时候，一加中国区总裁李杰宣布，全新的一加 Ace 7 系列来了，它将是性能与产品力的跨代之作。

一加 Ace 7 系列手机已在电商平台开启预约，该机采用矩形相机模组设计，模组内嵌入了主动散热风扇。

一加中国区总裁李杰透露，很多手机都有主动散热风扇，但有风扇，不代表体验就做好了。横屏打游戏时，热风吹手、进风口被挡住，都会影响游戏体验。

李杰还分享了有关散热风扇的四个细节：

双路出风，一路吹芯片，一路吹后盖，这套方案是一加首创的；

进风口布局合理，游戏时不容易被手指挡住；

热风向上排出，避开手指，不让热风影响操作；

冷风吹过后盖，帮助降低手部闷热感，减少出汗带来的影响。

据博主 @体验more 消息，一加 Ace 7 系列手机将搭载骁龙 8E5V（IT之家注：第五代骁龙 8 至尊版 V Series）与骁龙 8E5（第五代骁龙 8 至尊版）处理器，全系 185Hz 高刷屏，200MP HP5 主摄。