AYN 高通跃龙 Q8 掌机 Odin 3 Portal 开启预售，起价 2798 元

IT之家 10 月 23 日消息，AYN 现已启动 Android 掌机 Odin 3 Portal 的预售。这一型号基于高通跃龙 Q8 平台，配备骁龙 8 Elite 同款 Adreno 830 GPU。

Odin 3 Portal 三维 257×101×17.2 (mm)，配备 7" 1080×1920 120Hz OLED 屏幕，覆盖 AGAF 玻璃，内置主动散热系统，集成 9000mAh 电池，支持 60W 私有协议快充，质量 450g。

该掌机配备全尺寸霍尔效应传感器摇杆、圆顶 D-Pad、防滑纹理肩键、双色注塑 ABXY，整体模具符合人体工学。

其支持 Wi-Fi 7 & 蓝牙 6.0 无线连接，提供全功能 USB-C 3.1 接口、3.5mm 音频插孔、microSD 读卡器。

这款掌机提供 12GB + 128GB、12GB + 256GB、16GB + 512GB 三档配置，预售到手价分别为 2598 / 3198 / 3698 元。

京东 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 3 次： 点此抽红包 。

淘宝 11.11 无门槛红包 面额至高 26888 元，每天抽 1 次：点此抽红包。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家包含外链的文章均包含本声明。