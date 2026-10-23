PHP 高危漏洞波及多款游戏：《最终幻想 14》暂停登录，《赛马娘 Pretty Derby》紧急停机

IT之家 10 月 23 日消息，当地时间 22 日，据外媒 Eurogamer 报道，本周发现的一项严重 PHP 安全漏洞波及多款游戏，导致部分游戏停服或出现其他问题。

PHP 是一种广泛应用于网站和软件开发的编程语言，此次漏洞可能造成严重的安全事故，游戏行业也受到潜在威胁。为防范风险，有关方面建议采用 PHP 的在线服务暂停运营，待修复补丁发布并安装后再恢复。

其中，《最终幻想 14》官方通过 Lodestone 网站宣布，将对游戏更新服务器进行安全加固，期间暂时停止接受新的登录请求，直至更新完成。登录服务随后恢复，玩家存档数据的服务器备份功能仍未开放。

赛马题材抽卡游戏《赛马娘 Pretty Derby》则全面停服。由于游戏服务器采用 PHP，开发商紧急安排停机维护，并向玩家保证该漏洞没有遭到利用。日服和国际服均恢复运营，官方还向全体玩家发放包含游戏货币的补偿礼包。

仍处于测试阶段的恐龙题材大型多人在线游戏《泰坦之路》则未恢复服务。开发商 Alderon Games 通过官方 X 账号宣布，为防范安全风险，游戏、官网暂停运营，最长或关闭 3 天。开发商还向玩家保证，没有数据遭到泄露或入侵。