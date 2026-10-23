破风而行淬火而生：一加 Ace 7 系列设计IT之家实拍图赏

IT之家 10 月 23 日消息，今天上午，一加 Ace 7 系列外观已经正式公布，冷暖两套全新配色，将力量感与工业美学融于机身。

其中，一加 Ace 7 Pro 主打浅蓝色的「破风」配色，玻璃后盖采用图形化蚀刻与多层纹理复合工艺，将 ACE 标识与层层扩散的风暴气流纹路融为一体，定格“破开风暴”的凌厉视觉；而一加 Ace 7 则带来红色的「淬火」配色，呈现出更具张力的性能质感。

IT之家拿到了一加 Ace 7 Pro「破风」，以及一加 Ace 7 「淬火」配色，接下来就为大家带来实拍图赏。

整机延续家族旗舰设计语言，金属魔方 Deco、金属中框与黄金大 R 角勾勒出规整统一的轮廓，兼顾一体化质感与握持舒适度。镜头模组采用全新「风暴岛」设计，将椭圆形主动散热进风口巧妙融入 Deco 之中，下半部分则嵌入支持自定义调节的星际光效呼吸灯，在游戏与通知场景下流光溢彩。此外，机身更支持 IP66/68/69/69K 满级防尘防水，防护表现全面拉满。

散热与结构的深度协同是本次设计的核心亮点。新机首发「双路冰河风冷系统」，内置 13 层“游戏显卡级”塔式鳍片，换热面积达 1264mm²。针对横屏握持痛点，其首创双路出风设计：进风口避开手指遮挡，一路直吹芯片并将热风向上排出；另一路冷风掠过后盖，有效缓解手部闷热与出汗。

核心配置上，一加 Ace 7 Pro 搭载第三代 3nm 制程的第五代骁龙 8 至尊版，配合高达 4.6GHz 的双超大核架构与底层写入的「风驰游戏内核」，可实现 185 超高帧游戏表现。

一加 Ace 7 系列手机将于 10 月 29 日 19 时正式发布，IT之家将全程直播报道，也将带来新品的一手体验，敬请关注。

实拍图赏：