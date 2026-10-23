Counterpoint：2026 年 Q3 印度智能手机出货量跌至十年来最低水平，印度国产品牌 Ai+ 异军突起销量飙升 306%

IT之家 10 月 23 日消息，根据 Counterpoint Research 月度印度智能手机追踪报告，2026 年第三季度（7-9 月）印度智能手机出货量同比下降 20%，跌至十年来最低水平。

报告称，创纪录的内存价格推高了设备成本，导致大多数品牌出货量下滑。在需求持续疲软的情况下，即便在节日季之前，原始设备制造商（OEM）也控制了渠道库存。

研究分析师 Shubham Singh 表示，第三季度是印度智能手机市场的调整期，内存带动的成本挤压加剧了消费者需求疲软。元器件成本上涨推高了设备价格，削弱了传统大众市场的销量引擎，尤其是 15,000 印度卢比（IT之家注：现汇率约合 1,060 元人民币）以下档位。20,000 印度卢比（现汇率约合 1,414 元人民币）以下档位出货量在 2026 年第三季度下降了 47%，因为型号价格上涨将设备推到了更高价格区间。

研究总监 Tarun Pathak 展望市场时表示，预计 2026 年印度智能手机市场将收缩约 13%，持续的定价压力给平价产品市场和更换需求带来影响。节后季节性放缓将进一步加剧压力，而元器件成本高企可能会在节日促销后推动新一轮涨价。这种影响在大众市场已经显现，OEM 正在调整产品组合，推出更多 4G 和低规格机型，在部分价格段降低规格，以便在维持定价的同时控制成本。

进入 2027 年，市场可能仍将面临挑战，更高的设备价格会继续延长换机周期，限制销量复苏。增长机会将越来越向高端和中高端区间转移。

品牌方面：

三星以 17% 的份额在九个季度后重新夺回市场第一的位置 。Galaxy A 系列推动了销量，得益于品牌均衡的线上线下策略。三星相对克制的涨价以及对内存成本上涨的主动管理，帮助其表现优于整体市场。与此同时，三星第八代 Galaxy 折叠屏手机首次采用护照式造型，获得了消费者青睐。

vivo（不包含 iQOO）以 16% 的份额位居第二，紧随三星之后 。该季度 T 系列持续承压，Y 系列继续推动销量，vivo 还推出了新的 S 系列，填补 Y 系列和 V 系列之间的产品组合空白。

OPPO 以 12% 的市场份额保持第三 ，其 20,000 印度卢比（现汇率约合 1,414 元人民币）以上价格段实现三位数增长，OPPO 在涨价后调整产品组合，更加侧重中高端市场。

小米（包含 POCO）以 12% 的份额排名第四 。该品牌在 10,001-20,000 印度卢比（现汇率约合 706.9 - 1,414 元人民币）价格段持续增长，成为该区间第一品牌。POCO 的 C 系列，加上 REDMI 的 A 系列和数字系列，对品牌出货量起到关键推动作用。

苹果的 iPhone 18 Pro 系列在印度开局强劲，首发销量比 iPhone 17 Pro 系列同比增长近 20%。即便苹果因内存和元器件成本上涨调整全系列定价，消费者对 iPhone 17 系列的持续需求仍显示出健康的市场兴趣。

IT之家从报告获悉，印度国产手机 Ai+ Smartphone（品牌就叫这个名字）是 2026 年第三季度印度市场增长最快的品牌，出货量同比增长 306%。增长得益于该品牌扩大产品组合、加强营销，并在该季度提升了消费者知名度，其专注打造品牌认知、拓展核心渠道覆盖，推动了增长加速。

印度本土品牌份额从 2025 年第三季度的 3% 增长至 2026 年第三季度的 15%，这得益于越来越多本土品牌扩大布局，在低价段推动出货增长。

联发科以 45% 的份额保持印度市场第一芯片厂商位置，但紫光展锐（UNISOC）在 OEM 聚焦低价段利润优化后迎来复苏。

传音旗下品牌中，itel 实现了 88% 的同比增长，这得益于其在 15,000 印度卢比（现汇率约合 1,060 元人民币）以下价格段的 4G 产品组合。

谷歌第三季度出货量同比增长超 50%，得益于促销活动增加和主流零售扩张。全新 Pixel 11 系列通过 Tensor G6 和 Gemini Intelligence 引入了多项 AI 能力，强化了谷歌以 AI 打造差异化的路线。