沃尔沃汽车宣布全球再裁约 2500 人，2026Q3 在中国交付量同比降 40%

IT之家 10 月 23 日消息，彭博社今天（10 月 23 日）发布博文，报道称在发布 2026 年第三季度财报时，沃尔沃汽车宣布将在全球范围内结构性裁减约 2,500 个岗位，约占其全球员工总数的 6%。

报道指出沃尔沃于 2025 年 5 月宣布全球裁减约 3,000 个岗位，其中包括约 1,000 个顾问岗位（主要在瑞典）、约 1,200 个瑞典正式员工岗位，其余分布在全球其他市场；裁员以白领和办公室岗位为主，约占办公室员工的 15%。

而在此基础上，沃尔沃宣布再次裁员约 2,500 人，其中约 2,000 人在瑞典，预计每年再节省 50 亿瑞典克朗（IT之家注：当前汇率约为 33.6 亿元人民币），从而更好应对中国销量骤降、美国关税成本上升及全球电动车竞争加剧带来的经营压力。

数据显示，沃尔沃今年第三季度在中国市场的交付量同比下降超过 40%。公司管理层直言，西方开发的车型在中国市场“基本已失去销售机会”；本土品牌在智能化、电动化和价格上形成强势竞争，叠加消费环境疲软，让外资豪华品牌承压明显。

财务表现同样恶化。沃尔沃公布，截至 9 月的三个月内营业亏损达 56 亿瑞典克朗，显著高于市场预期。除中国市场外，公司还将亏损归因于美国关税、当地电动车补贴取消带来的额外成本，以及全球转型期的投入压力。

为扭转局面，沃尔沃计划在本十年末前为西方市场推出 7 款新车，并为中国市场推出 6 款本地化定制车型。公司同时表示，将更深度利用控股股东浙江吉利控股集团的技术、供应链与研发协同，以降低成本、加快符合中国用户需求的产品开发。