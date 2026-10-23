为爱好者而生：斯巴鲁预告将在日本市场推出新款 WRX 运动轿车，搭载 TY85 六速手动变速箱

IT之家 10 月 23 日消息，斯巴鲁预告，将在日本市场推出搭载 TY85 六速手动变速箱的新款 WRX 运动轿车，以进一步满足当地驾驶爱好者对手动挡车型的需求。

斯巴鲁表示，新款车型并非简单沿用其他版本 WRX 使用的手动变速箱，而是重新启用了此前应用于 WRX STI 的 TY85 强化型六速版本。除了变速箱本身，官方还调整了发动机控制软件，以改善油门响应，让涡轮增压发动机的动力输出更加直接，带来“自然吸气发动机般的响应感”。

动力方面，预计新款 WRX 将继续搭载斯巴鲁 2.4 升水平对置四缸涡轮增压发动机。不过，斯巴鲁尚未确认此次发动机控制软件调整是否会带来最大功率或峰值扭矩提升，因此目前还不能认定新车会增加动力输出。作为参考，美国市场现款 WRX 的发动机最大功率为 271 马力，但日规新车的最终规格仍未公布。

除了 WRX 外，斯巴鲁还计划在 2027 年底前推出另外两款手动挡车型。按照此前公布的计划，新款 BRZ 衍生车型和一款价格亲民的五门两厢车将与 WRX 共同组成三款手动挡新车，这三款车型均体现了斯巴鲁希望进一步提升驾驶参与感的产品思路，但目前尚不清楚它们是否会销往日本以外的市场。