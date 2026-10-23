市场监管总局：电动自行车等三类产品 CCC 认证新规 11 月 1 日起实施

IT之家 10 月 23 日消息，据央视新闻今日报道，市场监管总局今年全面升级 CCC 认证实施规则，电动自行车、玩具、童车三类产品 CCC 认证新规将于 11 月 1 日起实施。

电动自行车 CCC 认证新规要求严格实施“一车一池一充一码”，生产企业出厂时必须配齐全部必需部件；每辆车出厂都要随车附带一致性证书，内容和车辆登记要求完全匹配。规定型式试验完成后应当保留整车样品，保留时间至证书有效期结束后不少于 12 个月，实施证后跟踪检查、生产现场或口岸现场抽样检测、市场抽样，切实加严电动自行车证后监督。

目前，市场监管总局正在组织认证机构对相关生产企业开展全面检查。指导督促企业切实提升质量保证能力，确保符合新规要求。检查发现部分电动自行车生产企业存在随意更换关键零部件、生产过程管控不严、例行检验流于形式、预留解除限速篡改空间等问题，对此有关认证机构根据情节轻重，采取了撤销或者暂停相关 CCC 认证证书的措施，坚决防止不合格产品流入市场。

IT之家从报道获悉，市场监管总局要求有关生产企业要认真对照新版认证实施规则开展排查，发现不符合要求的，抓紧进行整改。有关认证机构要严格落实新规要求，加强审核把关和证后跟踪检查，切实履行好“守门人”职责，筑牢产品质量安全防线。

根据 CCC 认证新规：明确仅对具备完整玩耍功能的玩具发证，玩具不得违反社会公序良俗，飞行玩具不能突破功能性限制。强化风险警示，要求认证产品的使用说明和包装上应当明示适用年龄和警示说明，标注使用玩具可能存在的内在危害及伤害风险，提醒家长注意购买事项、履行儿童监护责任。