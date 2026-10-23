微软《使命召唤：现代战争 4》今日发售：Steam 国区 298 元，首发登陆任天堂 Switch 2、XSX|S、PS5 及 PC 平台

IT之家 10 月 23 日消息，微软动视《使命召唤：现代战争 4》今日正式发售，由 Infinity Ward 领衔开发，登陆 Xbox Series X|S、PlayStation 5、PC 和 Nintendo Switch 2 平台。

相比于前作，本作不支持 PlayStation 4 和 Xbox One。这是该系列自 2013 年《使命召唤：幽灵》后首次同步登陆任天堂主机平台，也是“现代战争”重启子系列的终结之作。

本作 PC 版可通过 Steam、暴雪战网及 Xbox PC 平台游玩。动视此前确认，《使命召唤：现代战争 4》首发时不加入 Xbox Game Pass，玩家需要单独购买游戏。

价格方面，Steam 国区标准版定价 298 元，金库版 493 元，为全球最低价；港服数字标准版 568 港币（IT之家注：现汇率约合 484.7 元人民币），金库版 778 港币（现汇率约合 663.9 元人民币）。

本作的故事围绕朝鲜半岛爆发的全面战争展开。战役采用双线叙事：一条线跟随年轻的韩国士兵朴帕克，在朝鲜半岛全面入侵的混乱中求生；另一条线则围绕普莱斯上尉展开，他已脱离原有体制，在体制外追查一种足以改变权力平衡的武器，战场横跨韩国、巴黎、纽约、孟买与朝鲜。

Infinity Ward 为韩国线引入了方言教练与韩语演员，并将剧本交由内部韩国文化审核渠道处理，多家评测提到这种本土视角为故事提供了此前系列较少具备的情感根基。

模式层面的最大变化是僵尸模式的缺席。本作是 2022 年以来首款不包含任何形式僵尸模式的《使命召唤》，无论是传统回合制还是《现代战争 3》的开放世界撤离玩法均未出现。取代其第三模式位置的是 DMZ 撤离模式的回归，动视将其描述为“决定性的”撤离体验，敌人设计偏向现实而非科幻。

另外，本作多人模式首发 12 张核心 6v6 地图，包含布局可动态变化的 Kill Block，并新增 Hijack 与 Inflation 两个模式。PC 版首发支持 DLSS 4.5、FSR Redstone 与 XeSS 3，所有模式支持光线追踪，需约 115GB 硬盘空间。

战役部分的媒体评价在发售前已经解禁，其中 IGN 给出 8 分，称其“让我再次对这个系列有了感觉”；GameSpot 给出 7 分，认为这是自 2019 年《现代战争》以来最好的战役；GamesBeat 给出 4.5/5，GamesRadar 则形容其为“一部自信的电影化射击游戏，为近十年的叙事带来了令人满意的收束”。

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