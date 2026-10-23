月之暗面公布 Kimi K3.1 预热视频，发布日期暂未官宣

IT之家 10 月 23 日消息，Kimi 官方账号今天发布了一段 24 秒的预热视频，画面中一台老式电脑正在运行 Kimi Code，左上角模型栏显示“Model：Kimi K3.1”。结合此前一系列痕迹，无不预示着 K3.1 即将发布，开发者社区已就此展开讨论。

最早的迹象是在今年 9 月，多名开发者注意到月之暗面 API 平台的后台模型注册表中出现了“kimi-k3-1”标识，表明该模型标识通过了接口探测并可调用。同日，Kimi 官方开放平台也出现了 K3.1 或 K3 11111 模型的预告，支持 1M tokens 上下文窗口。

10 月 19 日凌晨，SGLang 仓库中出现了一条标题为“Kimi-K3.1 support for the K3 chat encoder”的提交，为实验性路由组件增加了 K3.1 的对话编码适配，附带 107 个测试用例。

据智猩猩整理，K3 原本接受 low、high、max 三档思考强度，K3.1 在此基础上新增了 medium 档，路由默认值仍保持 max；K3.1 的分词器文件与 K3 字节级相同，沿用相同的 16 个特殊 Token，新增测试覆盖对话格式、工具调用与图片输入格式，属于编码兼容性验证而非性能跑分。orcarouter 的独立梳理进一步指出，该提交直接写出了“moonshotai / Kimi-K3.1”并引用了具体的模型仓库修订号，这意味着一个可识别的 K3.1 模型实体已经在 Hugging Face 侧就位，只是尚未公开。

Kimi K3 在 7 月发布时支持 100 万 Token 上下文，官方曾表示将在默认 max 之外增加 low 与 high 模式。如果 SGLang 的代码反映的是最终产品行为，K3.1 的推理强度将从三档扩展为四档，在 low 与 high 之间插入一个中间档位。

K3 发布后，GitHub Copilot 于 8 月 6 日接入 Kimi K3，亚马逊 AWS 的 AI 编程助手 Kiro 于 10 月 15 日宣布接入 K3，Kimi 成为首个在 AWS Bedrock 上参与全球分成的开源模型。K3.1 选择以 Kimi Code 的界面作为预热载体，至少说明编程与开发者工作流仍是这次更新的核心叙事之一。除了推理档位，K3.1 的前端线索还指向 3D 内容制作入口“make3d”与多智能体协作标记“OK_COMPUTER_SWARM”，但这些标识尚未获得月之暗面官方确认。

截至IT之家发稿，月之暗面尚未公布 K3.1 的正式发布日期、参数规模或定价。