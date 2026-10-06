消息称月之暗面完成上市前最后一轮融资：估值约 500 亿美元，计划明年一季度赴港 IPO

IT之家 10 月 6 日消息，据彭博社报道，知情人士消息，月之暗面（Moonshot AI）已经完成上市前最后一轮私募融资，估值约 500 亿美元（IT之家注：现汇率约合 3,357.23 亿元人民币）；该公司计划于明年第一季度在香港进行首次公开募股（IPO）。

部分知情人士称，这家国内头部人工智能企业已经开始筹备投资者摸底沟通，最早将于本月就开展先期意向会议，以此评估资本市场态度。

月之暗面是中国 AI 赛道当中最受瞩目的企业之一。今年 7 月，Kimi K3 开源大模型正式发布，一举站上全球舞台；在多项评测指标上，该模型几乎可以同 OpenAI、Anthropic 的头部模型相抗衡。其 IPO 也成为港股市场最受期待的交易项目之一。眼下 AI 驱动的新股融资活动正在香港接连刷新纪录。知情人士表示，本次 IPO 计划的募资上限为 50 亿美元。

《The Information》指出，监管机构已经针对深度求索（DeepSeek）与月之暗面启动数据安全调查，国内 AI 行业随之迎来更严格的监管。尚不清楚监管环境的变化会对公司估值以及 IPO 时间进度造成何种影响，市场对于企业治理与安全层面的担忧也有所上升。

知情人士表示，各项工作仍处在磋商阶段，IPO 时间表依然存在变数。

经过多轮融资，这家公司的估值持续走高。今年夏天上一轮融资完成时，估值为 315 亿美元。知情人士透露，公司的年度经常性收入（ARR，用来衡量未来营收规模）当前为 10 亿美元，预计到 12 月将攀升至 20 亿美元。此前彭博社曾报道，在今年 6 月，该公司的 ARR 为 3 亿美元。

此前知情人士就曾透露，这家总部位于北京的 AI 实验室已经委任美国银行担任本次 IPO 的整体协调人；保荐银行则包括中金公司、德意志银行以及高盛集团。该公司已经以保密方式向港交所递交 IPO 申请。

月之暗面于 2023 年初成立，创始人杨植麟原为清华大学教授，此前曾先后任职于 Meta Platforms 以及谷歌（Alphabet）。阿里巴巴、腾讯以及五源资本（5Y Capital）都是该公司的投资方。