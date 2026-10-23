申通快递 2026 年三季度归母净利润 5.4 亿元，同比增长 78.72%

IT之家 10 月 23 日消息，申通快递今日发布 2026 年三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：164.71 亿元，同比增长 21.59%

归母净利润 ：5.4 亿元，同比增长 78.72%

扣非净利润 ：5.61 亿元，同比增长 74.23%

加权平均净资产收益率 ：4.55%

基本每股收益 ：0.3642 元，同比增长 80.12%

稀释每股收益：0.3641 元，同比增长 82.51%

AI 解读 本次 2026 年第三季度业绩符合市场机构预期，营收和净利润均实现大幅增长，增速远超年度预测平均水平。 公司主营业务说明 申通快递是国内领先的民营快递企业，主营业务为快递服务，主要产品包括面向中高端客户的时效快递产品、面向电商商家的经济快递产品，同时提供预售下沉、「申咚咚」、「生鲜尊享」等增值服务，以及快递包装物、集运、仓配服务等其他业务，致力于打造体验领先的经济型快递品牌。 本次财报核心亮点 第三季度单季度实现营业收入 164.71 亿元，同比增长 21.59%，增速保持高位；归属于上市公司股东净利润 5.4 亿元，同比增长 78.72%，扣非归母净利润 5.61 亿元，同比增长 74.23%，盈利增速显著高于营收增速，盈利质量提升明显。

年初至报告期末累计实现营业收入 489.61 亿元，同比增长 26.94%，累计归母净利润达 15.75 亿元，同比增长 108.46%，已完成全年机构预测净利润均值的 70.57%，全年业绩完成度较高。

基本每股收益第三季度单季为 0.36 元，同比增长 80.12%；年初至报告期末基本每股收益达 1.06 元，同比增长 108.76%，盈利水平显著提升。

经营活动现金流净额年初至报告期末达 32.3 亿元，同比增长 67.53%，现金流状况大幅改善。 重要事项与未来展望 公司终止了向不特定对象发行可转换公司债券事项，因国家邮政局对全资子公司申通有限进行立案调查，后续国家邮政局对申通有限作出陆万元罚款并责令整改，公司表示该事项不会对经营活动造成重大不利影响。

完成 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售工作，为 228 名激励对象办理解禁 1218.3432 万股，绑定了核心员工利益。

公司持续推进「三年百亿」产能提升计划，加强基础设施建设，随着行业规模持续增长和数字化转型推进，业绩有望保持稳定增长。

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