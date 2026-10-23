国内首部 AI 院线长片《三星堆：未来往事》上映，首日票房超 12.5 万元

IT之家 10 月 23 日消息，国内首部获得国家电影局公映许可证的 AI 全流程院线长片《三星堆：未来往事》今日正式上映。截至IT之家发稿，猫眼专业版显示其首日票房超 12.5 万元，累计票房 14.2 万元。

这部影片由博越星纪蓝图（成都）与博越星际蓝图（上海）出品，生数科技 Vidu 提供首席技术支持，片长 100 分钟，备案类别为动画影片，所有角色均为原创数字形象，不含对真实演员的数字复制。

故事设定在未来人类将一切决策交给算法而引发全球危机，破解困局的线索指向三星堆七个古老刻符，形成“答案在过去，危机在未来”的叙事结构。

这部影片的制作方式决定了它“首部”标签的实质含义。全片依托博纳自研的“博卡电影云片场”完成，创作团队历时两年，产出 120 余万张底图，完成上百次全片迭代。据官方介绍，AI 主要承担生成与执行，创意构思、剧本、镜头设计与审美判断由博纳 AIGMS 团队完成。团队参照传统剧组设置了编剧、导演、制片、美术、摄影、灯光、音效、剪辑等 17 个专业分工，参与人员近百人。

虽然预售数据迟迟未见起色，再加上股价持续下跌，但博纳并未因此放缓 AI 电影布局，10 月已宣布下一部 AI 电影《计划外：广寒行动》开机，计划 2027 年上半年上映。

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