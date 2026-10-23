超 5 万张证书被撤销，市场监管总局对 CCC 认证各环节持续开展清理整顿

IT之家 10 月 23 日消息，据央视新闻今日报道，市场监管总局今年对 CCC 认证各环节持续开展清理整顿。今年以来，认证机构已累计撤销 CCC 认证证书 5.08 万张，有效防止不合格产品流入市场。

市场监管总局今年首次组织对 CCC 认证指定实验室能力开展了同行评议，目前已分 2 批，对电动自行车、玩具、电线电缆等 14 个产品领域的全部 149 家指定实验室、328 项指定资质开展能力核查，第一批已注销 16 家实验室的 17 项指定资质；第二批能力核查目前已基本完成，将根据核查结果督促指定实验室完成整改，对整改后仍不符合指定条件的，注销相关指定资质。

市场监管总局同时对 CCC 指定认证机构减少、遗漏认证程序、未实施有效跟踪调查等影响认证质量的行为，依法依规坚决予以查处。今年以来，已经依法撤销 1 家机构相关领域 CCC 指定资质，责令两家指定认证机构停业整顿，公开约谈 8 家 CCC 指定认证机构，并向 4 家机构发出风险提示函，处理相关责任人员 415 人。

下一步，市场监管总局将推动出台加强 CCC 认证全链条监管的政策文件，健全证书处置、案件查办、缺陷产品召回协同治理机制，进一步提升监管精准性和有效性。

据IT之家此前报道，市场监管总局今年全面升级 CCC 认证实施规则，电动自行车、玩具、童车三类产品 CCC 认证新规将于 11 月 1 日起实施。

电动自行车 CCC 认证新规要求严格实施“一车一池一充一码”，生产企业出厂时必须配齐全部必需部件；每辆车出厂都要随车附带一致性证书，内容和车辆登记要求完全匹配。规定型式试验完成后应当保留整车样品，保留时间至证书有效期结束后不少于 12 个月，实施证后跟踪检查、生产现场或口岸现场抽样检测、市场抽样，切实加严电动自行车证后监督。