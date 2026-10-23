爱玛科技 2026 年第三季度归母净利润 4.39 亿元，同比下降 36.86%

IT之家 10 月 23 日消息，爱玛科技今日发布 2026 年三季度（2026 年 7 月～2026 年 9 月）报告：

营业总收入 ：69.49 亿元，同比下降 13.81%

归母净利润 ：4.39 亿元，同比下降 36.86%

扣非净利润 ：3.71 亿元，同比下降 43.04%

加权平均净资产收益率 ：4.32%

基本每股收益 ：0.52 元，同比下降 36.59%

稀释每股收益：0.51 元，同比下降 29.17%

AI 解读 本次 2026 年第三季度业绩未达市场预期，核心财务指标同比均出现下滑。 公司主营业务 爱玛科技是国内电动两轮车行业龙头企业，主要从事电动自行车、电动摩托车、电动轻便摩托车等电动两轮车的研发、生产与销售，产品覆盖多个价格带，市场份额位居行业前列。 财报核心数据亮点 第三季度实现营业收入 69.49 亿元，同比下降 13.81% ；

归属于上市公司股东的净利润为 4.39 亿元，同比下降 36.86% ；

扣除非经常性损益的归母净利润为 3.71 亿元，同比下降 43.04% ；

基本每股收益为 0.52 元，同比下降 36.59%，稀释每股收益为 0.51 元，同比下降 29.17% 。 业绩变动原因说明 公司表示，报告期内，行业处于新标准实施后的调整阶段，产品成本有所上升，公司阶段性承担部分成本压力，叠加销量波动与刚性费用支出，当期利润受到影响；经营活动现金流同比下滑主要原因为营业收入下降，报告期内收到的现金减少。 股东情况 截至报告期末，公司普通股股东总数为 39,097 户，控股股东张剑持股 68.60%，股权结构稳定，公司回购专用账户持有公司股份 14,794,934 股，占总股本比例为 1.71%。

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