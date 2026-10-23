华为 MatePad Pro 等平板推送 HarmonyOS 7 花粉 Beta 升级：直升 111 版本，新增远程分享等功能

IT之家 10 月 23 日消息，华为今日开启了 nova Flip / 畅享 70X / MatePad Pro 等机型鸿蒙 HarmonyOS 7 花粉 Beta 版尝鲜升级招募。
目前，MatePad Pro 13.2 英寸 2023 系列、MatePad Pro 12.2 英寸 2024 系列、MatePad Pro 11 英寸 2024、MatePad Air 12 英寸 2024 等平板已开启尝鲜版本升级推送。
值得一提的是，此次获推升级的老机型直升“111”版本，进度快于 Mate 80 系列等机型，带来了远程分享、3D 空间壁纸、词典笔、直连供电等功能。IT之家附上述平板此次更新内容如下：
沉浸光感
视效覆盖更多场景，例如图标拖入大文件夹、手指滑动应用界面菜单栏等通用组件，都会产生灵动的光影动效，让每次指尖交互更沉浸、有趣（支持档位调节：设置 > 桌面和个性化 > 沉浸光感）。
3D 空间壁纸
新增 3D 空间壁纸功能，通过照片中的元素与景深时钟、透视时钟巧妙结合、打造空间感锁屏壁纸，为您提供丰富的壁纸视觉效果和玩法（设置 > 桌面和个性化 > 壁纸 > 3D 空间壁纸）。
华为分享
新增远程分享功能，支持将文件无损原样分享给不在身边的联系人，文件接收后无需繁琐转存，可直达应用并打开（对方设备需升级至 HarmonyOS 7.0.0.105SP7 及以上版本，登录华为账号且开启远程分享服务）。
通信共享
通信共享功能再升级，可与搭载 HarmonyOS 7 的手机建立多人互助通信共享，通过碰一碰或者登录同一华为账号共享网络建立互助网络，在移动网络信号弱或网络负载大等场景下可获得更快、更稳的网络体验。
亲密圈
新增亲密圈，牵挂家人，温情常在，您可以查看家人和挚友所在地天气，邀请对方共享彼此的健康动态；可以共享屏幕，远程协助家人解决设备使用难题；可以查看设备使用状态，守护家人健康使用设备；还可以共享日程，给家人细致入微的贴心守护; 同时支持添加宠物档案，关联宠物相册，珍藏萌宠美好瞬间（设置 > 华为账号 > 亲密圈）。
天生会画
1.新增漫画格功能，绘画时通过“操作 > 添加 > 漫画格”可一键创建漫画格，还可对漫画格自由分割、调整，从而构建心仪的漫画布局。
2.资源中心上新“漫画氛围元素”、“漫画渐变网点”等五组漫画类笔刷，以及“藏色”、“贝壳星光”等精美笔刷资源供您下载体验。
手写笔
新增词典笔功能，唤出手写笔全局快捷菜单，切换至词典笔模式，支持选中文字快速翻译和点读，让工作学习更高效便捷。
日历课程表
支持与超级课程表应用联动，可将近期课程一键导入日历应用中，在桌面上添加日历课程表卡片后，解锁设备便可一目了然地查看课程信息（日历 > 右上角四点图标 > 课程表 > 我的课表 > 右上角四点图标 > 导入课表 > 从其他应用导入）。
录音机
新增智能录音功能，录音后可智能命名，并生成思维导图，及会议纪要、学习笔记等多种形式的摘要。
文本通话
文本通话支持第三方社交应用通话，接通后自动进入，对方声音将转为文字，您输入的文字转为声音让对方听到; 在发音不清晰时，使用声音修复功能，让对方听得更清晰，轻松实现无障碍沟通（设置 > 关怀和无障碍 > 文本通话）。
应用助手
新增直连供电功能，功能生效时，可减低设备发热（游戏界面 > 顶部中间下拉 > 游戏工具 > 直连供电）。
笔记
编辑能力升级，PDF 深度编辑全面焕新，支持内容复制、精准标记、文本翻译、文档搜索等能力，文档处理更加得心应手（笔记需通过应用市场更新至 15.0.14.340 及以上版本）。
全新小艺
1.小艺记忆能力提升，轻松记住更多历史对话，与您沟通更顺畅。
2.小艺处理复杂任务的能力更强，一句话即可完成设备管理、日程安排、出行规划等需求。
3.小艺导航条主动服务能力提升，当您复制口令、链接、航班号，或浏览外文网页时，小艺导航条会主动流光提醒，点击即可直达服务。
4.小艺全场景智能升级，小艺可远程查找鸿蒙电脑里的文件。
通知
新增聚合同类通知功能，智能识别账户收支类通知、物流类通知并统一收纳展示，资金变动、物流信息一目了然。
星盾防诈
1.支持 AI 变声检测，通话时可智能识别伪造音，并进行预警提醒，让通话更安全。
2.支持华为浏览器在端侧对风险网页内容进行检测，对涉诈内容进行预警提醒。
整机性能
超丝滑方舟引擎从调度、低功耗、多媒体、内存、存储、Web、图形等多个方面，全面优化系统性能，打造更加流畅、跟手的操作体验。
性能模式
新增性能模式，在日常流畅的基础上，为您带来更快的使用体验。
超空间存储技术
超空间存储技术，在使用一段时间后，为您释放更多可用存储空间。
超空间内存技术
超空间内存技术，在前台保持丝滑流畅的同时，提升后台保活效率。