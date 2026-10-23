华为 nova Flip / 畅享 70X / MatePad Pro 等机型开启鸿蒙 HarmonyOS 7 花粉 Beta 测试

IT之家 10 月 23 日消息，今日，华为 nova13、nova Flip、畅享 70X、MatePad Pro 等机型开启鸿蒙 7 花粉 Beta 测试。

IT之家整理如下：

HUAWEI nova 13

HUAWEI nova 13 Pro

HUAWEI nova 12

HUAWEI nova 12 Pro

HUAWEI nova 12 Ultra

HUAWEI nova 12 Ultra 星耀版

HUAWEI nova Flip S

HUAWEI nova Flip

华为畅享 70X

华为畅享 70X 尊享版

HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2023

HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2023 典藏版

HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2024

HUAWEI MatePad Pro 11 英寸 2024

HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2024

HUAWEI MatePad 11.5"S 2024

HUAWEI MatePad 11.5"S 灵动款 2024

在 HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上，鸿蒙 7 操作系统正式发布。新系统主打全新空间美学，搭载 Harmony Intelligence 智能架构，拥有系统智能体小艺，已正式开启公测。

IT之家注意到，在本月初的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，鸿蒙 HarmonyOS 6 | HarmonyOS 7 终端数突破 9000 万。

此次突破为新系统的快速铺开奠定了基础。三年以来，鸿蒙终端设备数持续增长，预计将在今年第四季度内突破 1 个亿。9 月 7 日起，HarmonyOS 7 面向首批多款机型陆续开放升级。