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华为 nova Flip / 畅享 70X / MatePad Pro 等机型开启鸿蒙 HarmonyOS 7 花粉 Beta 测试

2026/10/23 15:30:27 来源：IT之家 作者：浩渺 责编：浩渺
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感谢IT之家网友 柳先开Flit刘Linge林格热评钦定员不随便起个名字 的线索投递！

IT之家 10 月 23 日消息，今日，华为 nova13、nova Flip、畅享 70X、MatePad Pro 等机型开启鸿蒙 7 花粉 Beta 测试。

IT之家整理如下：

  • HUAWEI nova 13

  • HUAWEI nova 13 Pro

  • HUAWEI nova 12

  • HUAWEI nova 12 Pro

  • HUAWEI nova 12 Ultra

  • HUAWEI nova 12 Ultra 星耀版

  • HUAWEI nova Flip S

  • HUAWEI nova Flip

  • 华为畅享 70X

  • 华为畅享 70X 尊享版

  • HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2023

  • HUAWEI MatePad Pro 13.2 英寸 2023 典藏版

  • HUAWEI MatePad Pro 12.2 英寸 2024

  • HUAWEI MatePad Pro 11 英寸 2024

  • HUAWEI MatePad Air 12 英寸 2024

  • HUAWEI MatePad 11.5"S 2024

  • HUAWEI MatePad 11.5"S 灵动款 2024

HarmonyOS 7 | HUAWEI Mate XT 2 及全场景新品发布会上，鸿蒙 7 操作系统正式发布。新系统主打全新空间美学，搭载 Harmony Intelligence 智能架构，拥有系统智能体小艺，已正式开启公测。

IT之家注意到，在本月初的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，鸿蒙 HarmonyOS 6 | HarmonyOS 7 终端数突破 9000 万。

此次突破为新系统的快速铺开奠定了基础。三年以来，鸿蒙终端设备数持续增长，预计将在今年第四季度内突破 1 个亿。9 月 7 日起，HarmonyOS 7 面向首批多款机型陆续开放升级。

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关键词：鸿蒙 HarmonyOS 7华为花粉 Beta

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