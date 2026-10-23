奥迪 Q9 谍照曝光：车长 5.31 米，2027 年初引入国内

IT之家 10 月 23 日消息，易车今日放出了一组奥迪 Q9 实拍照。一汽奥迪销售有限责任公司执行副总经理郭永锋此前已确认，这款奥迪品牌尺寸最大的 SUV 将于 2027 年初正式引入国内。

奥迪 Q9 已于 2026 年 7 月底在德国开放预订，首批车辆计划于 2026 年第四季度交付，德国市场入门版 Q9 TDI 220 kW 售价 108,400 欧元（IT之家注：现汇率约合 81.3 万元人民币）起。

Q9 车长 5.31 米、宽 2.21 米、高 1.81 米、轴距 3.14 米，成为奥迪有史以来最大的量产车型。

其前脸采用大尺寸直瀑式格栅与分体式灯组，上部为 LED 日行灯，下部为矩阵式 LED 大灯；车尾贯穿式灯组应用了第三代数字化 OLED 技术，可依据场景展示不同提示图案。侧面配备电吸门与投影迎宾灯，六活塞卡钳为标配。

座舱内部，奥迪为 Q9 布置了三块屏幕：液晶仪表、中控屏与副驾驶娱乐屏，另配 HUD 抬头显示。怀挡设计释放了中控台空间，车内提供 6 座与 7 座两种布局，六座版第二排为独立座椅，支持加热与通风，第三排座椅可电动折叠。全景天窗面积超过 1.5 平方米，分为 9 个可独立调光区域，高配车型支持天窗照明与氛围灯联动。全系标配电动车门，可通过多个控制点及 myAudi App 开关，电吸功能确保车门轻柔闭合。

动力方面，德国市场首发的 Q9 TDI 搭载 3.0 升 V6 柴油发动机与 MHEV plus 轻混系统，发动机输出 220 千瓦、630 牛 · 米，轻混系统可额外提供最高 18 千瓦辅助功率，匹配 8 速自动变速箱与 quattro 全时四驱，自适应空气悬架和后轮随动转向为标配。

国内市场将迎来更丰富的动力选择。基于 PPC 平台打造的 Q9 在华将提供 V6、V8 及插电混动版本，其中主推动力为 4.0 升双涡轮增压 V8 发动机匹配 48 伏轻混系统，最大功率 338 千瓦（460 马力），峰值扭矩 660 牛 · 米，这套动力总成与兰博基尼 Urus 共享技术基础。