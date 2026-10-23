雷蛇幻影战狼 V4 系列手柄国行发布：专业版 1599 元，竞技版 799 元

IT之家 10 月 23 日消息，雷蛇今日宣布推出全新幻影战狼 V4 专业版（对比 V3 升级了传感器、面板和按键），售价 1599 元。除此之外，雷蛇还推出了一款 799 元的竞技版，少了可拆卸面板。

据介绍，雷蛇幻影战狼 V4 专业版采用了高分辨率电容式摇杆，配备 4 个可拆卸鼠标点击式背键、2 个抓握式宏肩键，搭载可调式 Razer Pro HyperTriggers 扳机，支持双模式适应不同需求。

该系列手柄采用非对称式摇杆布局，拥有全新电容式摇杆，相比 TMR 和霍尔摇杆可提供更高抗干扰能力，以及更强的抗漂移性能。可识别 3000 级运动变化，提供更加平滑的追踪、更高精度，适合各种竞技游戏。

雷蛇幻影战狼 V4 专业版还配备了可更换磁吸面板，支持深度定制个性外观，提供提供六种摇杆帽，PC 端支持 8KHz 轮询率，支持软件自定义配置，支持四个板载配置文件，玩家可重新映射按键、调整死区。

一同发布的幻影战狼 V4 竞技版是一款有线手柄，采用响应式 PBT 操作按键和 8 向浮式方向键，同样在 PC 上支持 8KHz 轮询。

另外，雷蛇还宣布与杜蕾斯达成合作，推出了一款内含雷蛇重装甲虫鼠标垫的联名套装。截至IT之家发稿，以上所有新品均未在京东上架。

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