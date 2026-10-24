华为 Mate 90 标准版 / Pro Max 等机型开放 24 期免息分期活动，国补价 5499 元起

IT之家 10 月 24 日消息，华为官网显示，Mate 90 系列部分机型开放了 24 期免息分期活动，包括：Mate 90、 Mate 90 Pro 和 Mate 90 Pro Max。
IT之家注意到，京东等电商平台也同步开启了该活动，国补价 5499 元起。
据IT之家此前报道，在 10 月 1 日的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为年度旗舰 —— Mate 90 系列手机正式发布，全系搭载了韬定律芯片。
Mate 90 标准版搭载麒麟 9030 旗舰 τ 芯片，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 27%。相较上一代（麒麟 9020），麒麟 9030 的 CPU 性能提升 13%，GPU 性能提升 54%，NPU 性能提升 13%。
Mate 90 Pro 首发搭载麒麟 9035 旗舰 τ 芯片，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 20%。相较上一代（麒麟 9030），麒麟 9035 的 CPU 性能提升 11%，GPU 性能提升 10%，NPU 性能提升 51%。
Mate 90 Pro Max 典藏版及 RS 非凡大师则搭载麒麟性能新巅峰、首款逻辑折叠 τ 芯片 —— 麒麟 9050 Pro，通过软硬芯云垂直整合，整机性能提升 31%。这枚芯片 CPU 支持 9 核 16 线程超线程技术，多核性能提升 23%、GPU 渲染性能提升 40%、NPU 性能提升 140%。Mate 90 Pro Max（12GB）搭载逻辑折叠 τ 芯片麒麟 9050。
昨日晚间，华为 Mate 90 系列手机推出了鸿蒙 HarmonyOS 7.0.0.111 SP12 版本升级。本次更新智慧修图人像大片推荐能力升级，支持修图后二次调节精修效果，同时畅连支持当面快速建群。
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