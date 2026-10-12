华为首发星迹定位技术，支持车道亚米级 / 室内车位级导航、专业跑步精准轨迹等

IT之家 10 月 12 日现场消息，在今天的华为终端创新技术沟通会上，华为终端 BG CTO、华为终端 BG 硬件工程与产品开发管理部部长李小龙分享了华为星迹定位技术的核心亮点。

随着隧道、跑步、地库、滑雪、室内、高架 / 运动场等场景的拓展，李小龙表示，传统定位技术已无法满足消费者复杂场景需求，因此华为首发了星迹定位技术。

针对高架行驶时没有高精度导航无法及时变道这一痛点，华为采用海思短距芯片 + GNSS 载波相位测量，实现测距精度提升超 10 倍。

值得一提的是，华为星迹定位技术在车道级导航下能实现亚米级的定位精度。

另外，通过 RTK+AI-PDR 融合，华为 Mate 90 系列手机首发支持运动场跑道级导航。

针对隧道导航仅靠惯导定位不够准确这一痛点，华为精准 AI 速度估算 + 地磁匹配定位，不受隧道长度和行驶时间限制，让星迹定位技术业界唯一实现隧道内车道级定位。

针对专业跑步复杂环境下定位不够准确这一痛点，华为星迹定位技术通过 3D 悬浮天线设计，实现 GNSS 信号大幅提升。华为 WATCH GT Runner 2 对比初代，GNSS 信号强度提升 5.4dB。

针对在高速滑雪时定位轨迹失真这一痛点，华为星迹定位技术通过 GNSS / SkiDR 融合定位，提升了高速滑雪轨迹准确性。具体来看，轨迹精细度提升 5 倍、动态跟随性提升 2 倍，滑雪距离准确性达到 98%。

目前，华为腕上雪场地图实现了 3,000+ 雪场地图覆盖、雪道匹配准确率达到 97%+。

针对在地库停车后找不到车这一痛点，华为星迹定位技术通过采用 3D 路网匹配技术，实现精准记录停车位置，楼层准确性＞95%、位置精度＜10m。

华为 Mate 90 系列手机搭载精准寻车 2.0 功能，对比 Mate 80，停车位置精度提升 50%。该功能目前已覆盖超 30,000+ 地库。

针对在逛商场时找不到店铺这一痛点，李小龙表示，华为与合作伙伴一起将 LBS 位置服务深入到室内商业之中。目前，华为星迹定位技术已支持 500,000 个商圈围栏、17,000 栋室内定位建筑。

华为花瓣地图的商场店铺级导航已支持 260+ 商场，未来每月预计新增 200+。

IT之家附华为星迹定位技术亮点如下：

华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会专题