暴雪官宣：《赛博朋克 2077》将于 11 月 11 日登陆战网平台

IT之家 10 月 24 日消息，暴雪通过官方新闻稿宣布，今年 11 月，“夜之城”将正式登陆战网，《赛博朋克 2077》确定将在 11 月 11 日上线 Battle.net 平台。届时，玩家可购买游戏本体或扩展包《往日之影》，也可以直接买终极版。

此外，战网版还将收录免费《边缘行者 2》更新的全部内容。

据IT之家了解，《赛博朋克 2077》2.5 版更新已于 10 月 22 日正式登陆 PC、Mac（Steam、GOG、Epic Games Store）、PlayStation 5 和 Xbox Series X|S 平台，Switch 2 版稍后推出。

此次更新不仅加入了《边缘行者 2》联动支线任务、新道具、电台和义体外观自定义功能，还带来更多夜之城支线任务、官方模组支持、双持武器玩法等内容。

《赛博朋克 2077》的故事发生在反乌托邦都市夜之城，玩家扮演雇佣兵 V，并在故事中与基努 · 里维斯饰演的数字人格强尼 · 银手产生联系。新电影是否会沿用游戏中的角色、地点或其他设定，目前尚未确认。

类似的原创叙事方式也出现在好评如潮的衍生动画《赛博朋克：边缘行者》中。该作品沿用了游戏的世界观，但以全新角色展开故事，是 2022 年口碑最好的影视化作品之一。