谷歌为建数据中心非法砍伐芬兰森林 25 万棵树，狼群被迫进村觅食

IT之家 10 月 24 日消息，10 月上旬，芬兰监管部门要求谷歌旗下数据中心开发商 Tuike Finland Oy 立即停止非法砍伐森林。

为了建设数据中心，谷歌砍伐了约 526 公顷森林，25 万棵树木成为牺牲品。事件迅速引发关注，进一步加剧了欧洲社会对数据中心建设热潮的不满。

当地时间 22 日，英国《卫报》最新披露的情况显示，谷歌砍伐的原始北方针叶林已经变成满是泥土和树桩的荒地，失去栖息地的野生动物被迫迁离。

在芬兰奥坦迈基村附近，森林遭到砍伐后，狼群失去了原有的猎物，只能到附近村庄寻找食物。53 岁的当地居民安妮 · 兰塔告诉《卫报》：“森林里的野生动物全都逃走了，狼才会跑进村子里来。”

兰塔一家世代居住在奥坦迈基，但接连发生的变故让她萌生了永久搬离的念头。她对谷歌建设数据中心的计划十分反感：“我不想让数据中心建在这里，也不希望它们出现在芬兰的任何地方。我不认同 AI 的整套理念，也不喜欢世界正在发生的变化，更不喜欢世界以这种方式改变。一切都来得太快，也太早了。”

穆霍斯居民安蒂 · 亚科宁则直接批评了谷歌的做法。他告诉《卫报》：“他们从一开始就做错了，完全是美国那一套。毫无道理，真够荒谬的。”

类似的冲突也在谷歌总部所在的美国上演。随着数据中心建设不断扩张，开发商与自然环境之间的矛盾愈发突出，而自然环境往往成为牺牲品。

在西弗吉尼亚州，为了给 Anthropic 规划中的超大规模数据中心腾出土地，一片极度濒危的美洲栗树林面临被推平的命运。在印第安纳州韦恩堡市郊，原本广布湿地的土地正有一部分被平整，用于建设谷歌的新数据中心。新泽西州南部的一家数据中心运营商则因使用 62 台未经许可的燃气发电机，被处以 100 万美元（IT之家注：现汇率约合 668.5 万元人民币）罚款。检查人员发现，这些发电机持续向周围环境排放废气。

放眼全球，数据中心建设几乎总是伴随着自然资源遭到破坏，而人们也越来越难以对其环境代价视而不见。

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